La modernisation du Collège Montmorency progresse

Le Collège Montmorency a annoncé que le projet de modernisation de l’entrée principale débutera dès le printemps prochain, et ce, grâce à une bonification de l’appui financier du ministère de l’Enseignement supérieur, provenant de l’entente Canada-Québec portant sur les infrastructures.

Cet agrandissement permettra également d’améliorer les classes de ce secteur et de bonifier les aires communes.

« Nous voulons que la porte d’entrée principale du Collège soit à notre image : moderne, chaleureux et mettant en lumière tous les talents de sa communauté. Cet investissement contribue à améliorer nos lieux d’études et les aires de vie, en plus de s’inscrire en parfaite continuité avec les orientations prises dans notre nouveau plan stratégique. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour l’ensemble de notre communauté et des générations futures », a commenté Olivier Simard, directeur général du Collège.

Depuis les derniers mois, le Collège a constaté les progrès majeurs qui ont été réalisés dans l’avancement de ses projets.

Tout d’abord, le Complexe de sécurité incendie (CSI) aura de nouvelles installations grâce à un soutien financier de plusieurs millions du gouvernement.

Ensuite, des travaux pour une meilleure accessibilité seront entrepris. « Nous avons eu la confirmation que notre capacité d’accueil passera à 9 285 étudiants en 2029 », de préciser l'établissement par voie de communiqué de presse. D'ailleurs, la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, a annoncé un

investissement de 2 M$ pour la mise en œuvre d’un dossier d’opportunité pour la création d’un nouveau

pavillon.