Dites oui à une carrière dans le secteur prometteur de l'usinage

Le métier de machiniste vous attire, mais vous ne savez pas par où commencer pour en apprendre plus sur celui-ci? Le Centre de formation Paul-Gérin-Lajoie et son programme Usinage, d’une durée de 1 800 heures, peut vous renseigner et faire plus. Il peut vous mener vers une carrière dans un secteur prometteur.

Une nouvelle cohorte démarrera sous peu sur place et vous pourriez être parmi celle-ci. Concrètement, ce programme d’études professionnelles prépare à l’exercice du métier de machiniste.

Lors de celui-ci, les étudiants inscrits développeront les compétences nécessaires à l’exécution des tâches du métier et à former les personnes aptes à interpréter des dessins et résoudre des problèmes mathématiques liés à l’usinage sur machines-outils, à la programmation manuelle et automatique, à l’usinage de pièces simples et complexes en série. Les machinistes doivent fabriquer, modifier, réparer ou entretenir des pièces de dimensions précises à l'aide de machines-outils et d’équipement nécessitant des méthodes de travail différentes.



Les machinistes règlent et conduisent diverses machines-outils de type conventionnel (ex. : fraiseuses, tours, aléseuses, rectifieuses, perceuses) et des machines-outils à commande numérique (ex. : tours, centres d'usinage), en plus de programmer ces dernières.

Une fois son diplôme en poche, les finissants pourront exerces les métiers suivants: entrepreneurs et contremaître des machinistes et du personnel des métiers de formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé, opérateurs de machines d’usinage ou machiniste et vérificateurs d’usinage et d’outillage.

Envie de vous laisser tenter par ce nouveau domaine? Si c’est le cas, on peut obtenir tous les renseignements relatifs aux critères d’admission et au contenu du programme via ce lien.