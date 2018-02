Les aligneurs transparents : départager le vrai du faux

Bien qu’ils soient employés par les orthodontistes depuis un certain temps, les aligneurs transparents demeurent relativement méconnus du grand public. Bien sûr, la plupart d’entre nous connaissons une personne ayant eu recours à cette méthode pour améliorer son sourire. Mais que savons-nous vraiment de cette technique, outre qu’elle représente une solution plus esthétique pour traiter certains cas particuliers? Voici quelques informations qui vous permettront de départager le vrai du faux en ce qui concerne les aligneurs transparents.

La technologie Invisalign® et ClearCorrect® est éprouvée depuis déjà plusieurs années.

Vrai. La technologie derrière Invisalign® et ClearCorrect®, telle que nous la connaissons aujourd’hui, date du début des années 2000. Il faut néanmoins savoir que c’est plus de 50 années de recherche qui ont mené à la méthode que les orthodontistes utilisent aujourd’hui. L’évolution qu’a connue ce procédé au cours des dernières décennies, à la suite du développement de techniques d’imagerie, de fabrication 3D et de la découverte de nouveaux matériaux performants, a permis la mise au point d’une technologie que l’on peut qualifier de révolutionnaire.

Les aligneurs transparents peuvent être utilisés pour traiter tous les types de cas orthodontiques.

Faux. Malgré les prétentions de certains, il existe des cas qui se prêtent moins bien à l’utilisation d’aligneurs transparents. Des problèmes de déséquilibres importants des mâchoires en sont un exemple. Bien que certains cas complexes puissent néanmoins être traités avec des aligneurs transparents, le résultat obtenu peut en être un « de compromis », c’est-à-dire qu’il ne sera pas possible d’obtenir des corrections aussi complètes que ce que permettrait l’utilisation d’appareils fixes conventionnels (« broches »).

Seuls les adultes peuvent avoir recours aux aligneurs transparents.

Faux. La compagnie Invisalign® offre un produit spécialement conçu pour les adolescent(e)s. Invisalign Teen® a été pensé en fonction des caractéristiques particulières de la dentition de ces derniers, laquelle est en constante transformation. Les coquilles sont ainsi faites pour s’adapter aux changements pouvant survenir durant le traitement, en raison, entre autres, de l’éruption des dents permanentes et des modifications que cela engendre sur l’occlusion. Les gouttières sont même munies d’indicateurs permettant aux parents et à l’orthodontiste de vérifier si elles sont portées de façon assidue, conformément au plan de traitement établi.

Il est possible de voir le résultat final avant même de commencer le traitement.

Vrai. Lorsque l’orthodontiste planifie un traitement à l’aide d’aligneurs, des logiciels sophistiqués permettent de simuler les étapes du traitement et de planifier les mouvements des dents en 3D. Cette simulation peut ensuite être montrée au patient ou à la patiente pour qu’il ou elle ait une idée concrète du résultat visé et des différentes étapes pour y arriver.

Un traitement réalisé à l’aide d’aligneurs transparents est nécessairement plus coûteux qu’un traitement effectué avec des appareils fixes conventionnels (des « broches »).

Faux. Plusieurs facteurs déterminent le coût d’un traitement d’orthodontie et les appareils utilisés pour faire les corrections ne sont qu’une des variables à considérer. Il est possible que les coûts d’un traitement fait avec des aligneurs transparents et celui d’un traitement effectué avec des appareils fixes conventionnels soient équivalents, surtout s’il s’agit d’un cas relativement « simple ». Pour des cas plus complexes, le coût d’un traitement effectué avec des aligneurs transparents peut être similaire à celui d’un traitement réalisé avec des appareils fixes ou plus élevé. Seul(e) l’orthodontiste traitant est en mesure de fournir ces informations.

Un traitement réalisé avec des aligneurs transparents donne les mêmes résultats qu’un traitement effectué avec des appareils fixes conventionnels (des « broches »).

Cela dépend. Les aligneurs transparents permettent généralement d’obtenir d’aussi bons résultats que les appareils fixes lorsqu’il s’agit de cas plus « légers » ou plus « simples ». La durée du traitement est également comparable. En ce qui concerne les cas plus complexes, c’est-à-dire des cas présentant des déséquilibres squelettiques ou des dents manquantes, par exemple, le résultat obtenu peut constituer un « compromis » par rapport à ce qui pourrait être obtenu avec des appareils fixes, mais peut tout de même être acceptable. Il revient au patient ou à la patiente d’effectuer un choix éclairé en fonction des options présentées par l’orthodontiste.

Informez-vous auprès d’un(e) orthodontiste certifié(e) afin de savoir si vous êtes un(e) bon(ne) candidat(e) pour les aligneurs transparents.

Vos orthodontistes Bücco

Votre sourire, notre priorité!