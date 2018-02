Une nouvelle Cage – Brasserie sportive au Carrefour Laval

La Cage - Brasserie Sportive annonce l’ouverture d’un nouvel établissement en plein cœur de Laval. La Cage du Carrefour Laval - qui a nécessité un investissement de plus de 2,5 millions $ - ouvrira ses portes au public dès aujourd'hui et souhaite se positionner comme le restaurant phare de la bannière sur la Rive-Nord.



Un menu local signé Louis-François

La nouvelle Cage offrira le même menu frais et local qui est disponible dans tous les établissements. Réfléchi et créé par Louis-François Marcotte et sa brigade de chefs, le menu de La Cage est axé sur la fraicheur et les aliments locaux et reflète les dernières tendances alimentaires en laissant une place de choix aux producteurs d’ici :

La Cage est la première chaine à profiter de la certification Bœuf Québec, qui assure que toute la viande de bœuf servie en restaurant provient d’un bœuf d’ici.

Le poulet servi provient également du Québec, grâce à un partenariat avec Exceldor.

Les tomates qui garnissent les plats de La Cage sont cultivées par les Serres Demers, alors que la ferme Saint-Arneault fournit les pommes de terre et qu’Au pain doré s’occupe des produits de boulangerie qui figurent au menu.



La Cage propose également un portefeuille élargi de bières de microbrasseries d’ici, dont deux bières exclusives – la Réserve et la Groupie –, qui s’ajoutent à la Griffintown Montréalaise et à la Goudy.



« Cette ouverture est très importante pour nous. Elle constitue l’un des plus importants montants investis par le groupe en rénovations et nous souhaitons faire de ce restaurant une adresse incontournable pour les résidents de Laval et des environs. L’équipe et moi avons très hâte d’accueillir nos premiers clients et de leur faire découvrir notre nouvel espace », explique Louis-François Marcotte, VP image de marque et innovation pour La Cage – Brasserie Sportive.



La Cage du Carrefour Laval en chiffres

La Cage du Carrefour Laval emploiera 130 personnes. Cette nouvelle adresse proposera une cuisine complètement ouverte, un aménagement moderne et un décor plus épuré. Le fameux mur d’écrans qui fait la réputation de La Cage et son légendaire popcorn à volonté seront aussi de la partie. En tout, l'établissement offrira 209 places dans le restaurant et 47 places en terrasse.