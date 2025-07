Québec affecté par une faille du logiciel SharePoint de Microsoft

La fumée qui envahit régulièrement le ciel canadien pendant l’été représente un défi supplémentaire pour les producteurs agricoles qui doivent déjà faire face à une sécheresse chronique dans certaines régions et à un excès d’humidité dans d’autres. Lundi et mardi, une épaisse brume sèche a recouvert une grande partie des Prairies, du centre et de ...