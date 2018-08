Récompense prestigieuse pour St-Onge Ford

St-Onge Ford Shawinigan et La Tuque s’est distingué en 2017 parmi tous les concessionnaires Ford du pays en recevant pour la première fois de son histoire la distinction Club Diamant remise par Ford du Canada.

Cette récompense, la plus prestigieuse à être remise par Ford du Canada lors des Prix du Président, est décernée annuellement à travers le pays aux concessionnaires qui ont connu des résultats exceptionnels en vente et en matière de satisfaction de la clientèle.

« Depuis les débuts de la concession en 1949, toute l’équipe de St-Onge Ford n’a jamais ménagé ses efforts pour offrir à notre clientèle un service et une expérience client de la plus haute qualité. En recevant cette distinction de Ford du Canada, ces efforts sont récompensés et cela nous donne l’opportunité de remercier nos clients pour leur confiance. Au nom de toute l’équipe, je suis très fier d’accepter ce prix », a déclaré Martin Mondou, directeur général de St-Onge Ford.

Le Prix du Président est en place depuis l’an 2000. Pour y être admissibles, les concessionnaires doivent offrir des services de qualité exceptionnelle à leur clientèle. Grâce aux commentaires recueillis auprès des clients, Ford peut mesurer le degré de satisfaction à l’égard des ventes, du service et de l’expérience générale chez le concessionnaire.