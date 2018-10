LìOLà Pizzeria à Laval - Gagnant de Pizza Fest 2018

M. Matteo Fiorilli et Mme Anna Giampà, fondateurs de la pizzeria LìOLà, qui a récemment ouvert ses portes à Laval, sont fiers d'annoncer que la pizzeria a remporté la première place du concours Pizza Fest 2018 dans la catégorie pizza néo-napolitaine.

56 pizzerias ont participé à l’édition de cette année, dont 19 dans la catégorie néo-napolitaine. Le concours de pizzas a été conçue dans le but célébrer la pizza ainsi que les créateurs de chaque délicieuse recette.

LìOLà a eu l'honneur d'être nominé parmi d’incroyables pionniers de la pizza de Montréal et de Laval. M. Fiorilli explique: « Nous sommes le petit nouveau du quartier. Nous ne nous attendions pas à gagner la première place, mais cela a démontré que tout le travail et le dévouement que nous avons consacrés à LìOLà, sans compter nos recettes d’authentiques pizzas napolitaines; ont porté fruit. Nous sommes heureux que les juges aient noté la qualité de notre produit. Ce n’est pas quelque chose que nous prenons à la légère, et nous sommes extrêmement fiers et impatients de pouvoir partager cette expérience avec vous tous.»

Lors de la première ronde de sélection, M. Giacomo Biello et M. Tom Dion, critiques et amateurs de pizza de Montréal, ont eu la tâche difficile de sélectionner la liste des finalistes en choisissant seulement 5 pizzerias napolitaines. Le verdict final a ensuite été laissé à M. Anthony Falco, consultant international renommé dans le domaine de la pizza.

Mme Giampà ajoute : « Nous remercions les juges ainsi que l'organisateur M. Mathieu Fortin pour leur sincérité et leur enthousiasme au cours de cet événement. Nous savons ce que signifie « l’amour de la pizza » et nous sommes très heureux d’avoir eu l’opportunité de partager notre passion avec d'autres passionnés qui comme nous apprécient la culture derrière la création d'un tel produit authentique et ce, avec une touche innovatrice. Nous espérons que cet amour soit perçu par nos clients aussi. Nous sommes ravis des résultats. »

La pizza Margherita de LìOLà est préparée avec des ingrédients de haute qualité et cuite au four à bois par nos pizzaioli napolitains. M. Fiorilli espère qu'une nouvelle génération de pizzaioli canadiens s’intéressera davantage à cette forme d'art et qu’elle sera en mesure de porter à l’avant les traditions de pizzas artisanales vers les futures générations.

Il poursuit: « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles personnes passionnées qui désir se joindre à la famille LìOLà. »

Quand nous avons demandé au consultant international comment LìOLà Pizzeria avait remporté la première place dans l'édition néo-napolitaine de l'édition 2018 du Pizza Fest, M. Anthony Falco a expliqué: « Les gagnants ont été choisis selon l’opinion personnelle des juges, la connaissance de la fabrication de la pizza démontrée pas les participants et à l’expérience globale de la dégustation de la pizza présentée. Chez LìOLà Pizzeria nous retrouvons une atmosphère chaleureuse et la pizza est à la fois simple et savoureuse. La pizzeria a également une belle ambiance, ce qui attire les bons clients, c’est ce que nous nous attendons dans une pizzeria. Félicitations à l'équipe de LìOLà ! »

En plus, des pizzas délicieuses et d'un éventail de bons vins et de cocktails uniques, LìOLà vous en offre beaucoup plus. Le menu propose des desserts exquis, notamment un bar à gelato, ainsi qu’une sélection d'amaros italiens. Amaro (en italien veut dire "amer"), c’est une liqueur à base de plantes qui est généralement consommée comme digestif après le dîner. Le L.A.B., Amaro Bar de LìOLà, compte plus d'une douzaine de variétés, principalement des importations privées pour satisfaire tous les palais.

M. Fiorilli a déclaré: « Nous voulons que cette expérience soit unique pour nos clients, comme elle est pour nous. La nourriture, le décor, la formation que nous proposons à notre personnel ont tous comme objectif d’offrir à nos clients un lieu où ils seront ravis d’y revenir. »

LìOLà propose diverses promotions et organise des événements spéciaux qui sont annoncés régulièrement sur les médias sociaux. Alors, jetez un coup d’œil sur leur site web et vous trouverez tout sur les prochains événements ainsi que de grandes choses à venir pour LìOLà et pour la communauté de Laval.

Pour voir le menu et faire des réservations, visitez www.liola.ca ou téléphonez au 450-661-6980.