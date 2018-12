Des emplois subventionnés pour votre organisation

Le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, est heureux d’annoncer l’ouverture de la période de mises en candidatures pour le programme Emploi d’Été Canada. Les employeurs ont jusqu’au 25 janvier pour présenter une demande.

Le gouvernement canadien renouvelle cette année son programme Emploi d’Été Canada, dans une formule simplifiée et élargie. Ce programme a connu un vif succès l’année dernière et M. Iacono entend bien faire profiter encore une fois les travailleurs, les employeurs et les différentes organisations de la région de cette occasion qui leur est offerte.

« L’an dernier, près de 60 organismes de la circonscription ont pu profiter de la subvention du programme Emploi d’Été Canada, ce qui a permis de financer 209 emplois étudiants. »

Dans l’édition 2019 du programme, les emplois s’adressent à toute personne âgée entre 15 et 30 ans et sont donc offerts aussi aux non-étudiants. De plus, le processus de demande de financement a été simplifié et peut maintenant se faire en ligne. Les emplois seront ensuite affichés sur le site et l’application mobile Guichet Emplois afin de permettre une plus grande visibilité aux employeurs et faciliter la recherche des demandeurs d’emplois.

« Depuis 2015, explique le député Angelo Iacono, l’investissement d’Emploi d’Été Canada a augmenté de 111% dans la circonscription. J’en suis très fier ! Nous devons continuer de faire connaître ce programme auprès des entreprises et des jeunes travailleurs. » Le député souligne au passage que les employés de son bureau sont disponibles pour aider les employeurs qui en éprouvent le besoin à compléter leur dossier.

Le financement offert par ce programme peut aller jusqu’à 100% du salaire minimum pour les employeurs du secteur sans but lucratif et jusqu’à 50% pour les employeurs du secteur public ou privé admissibles.

Les employeurs d’Alfred-Pellan sont invités à entreprendre dès maintenant les procédures d’inscription. Tous les dossiers doivent être complétés avant le 25 janvier. C’est au cours du mois d’avril que Service Canada laissera ensuite connaître ses décisions sur les demandes reçues.

Pour plus d’informations, consultez la section Emploi d’été Canada du site Emploi et Développement social Canada.