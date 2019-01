Un OBNL dédié aux industriels, distributeurs et grossistes des parcs industriels voit le jour à Laval

Prox-Industriel a été officiellement lancé récemment par le président du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL), M. Daniel Leclair, et le président du conseil d’administration de Prox-Industriel, M. Yves D’Astous.

Dédié aux industriels, distributeurs et grossistes des parcs industriels, Prox-Industriel est un collectif d’entreprises qui se donne les moyens nécessaires pour répondre à des besoins opérationnels et logistiques en agissant sur cinq axes prioritaires : le développement des affaires, le soutien direct à l’exploitation, le partage des meilleures pratiques, le développement des compétences et l’accueil et l’intégration dans la communauté.



La CCIL a été un véritable incubateur pour la création de Prox-Industriel. Pour le président du conseil d’administration, M. Daniel Leclair : « L’intention de départ était de rassembler les gens d’un même secteur ayant les mêmes besoins et de favoriser la synergie entre eux. Lorsque nous avons réalisé l’ampleur des défis et des enjeux, le conseil d’administration a décidé de créer une entité distincte afin de donner les moyens à Prox-Industriel de se développer pleinement ».



Prox-Industriel et la CCIL ont développé un partenariat d’affaires qui les amène à travailler en étroite collaboration dans le respect de leur mission respective. Les deux organismes ont la ferme conviction que la mise en commun de leurs forces permettra de soutenir et de servir encore plus les entreprises des parcs industriels. D’ailleurs, grâce à ce partenariat, les membres de Prox-Industriel sont également membres de la CCIL qui continue à jouer son rôle de porte-parole de l’ensemble de la communauté d’affaires de la région.



Pour le président du conseil d’administration de Prox-Industriel, M. Yves D’Astous :

« Ce partenariat est une formule gagnante pour tous, pour les entreprises elles-mêmes et pour les organisations. Prox-Industriel est un projet porteur car il prend racine dans la volonté de la communauté industrielle de se regrouper, de collaborer et de travailler ensemble sur des projets communs. Les notions d’entraide, de partage et de collaboration sont la base des actions locales que nous portons avec les entreprises ». Prox-Industriel peut compter sur le soutien de sept partenaires fondateurs qu’il remercie et grâce auxquels sa création a été rendue possible : Addendum, BDC, Brago Construction, Deloitte, Desjardins Entreprises, Portes JPR et Therrien Couture.