La société des transports de Laval a remporté le prix Leadership des entreprises

C’est en présence des représentants de l’ensemble de l’industrie canadienne que la Société de transport de Laval (STL) a reçu hier matin le prix Leadership des entreprises ― Communication-Marketing, pour la création et le déploiement de sa nouvelle identité de marque.

La récompense a été remise lors du Congrès annuel de l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) et du Salon canadien du transport collectif qui terminaient hier à Calgary. La démarche avait pour objectifs de rafraîchir l’image de la STL, de mieux représenter la clientèle, de bonifier la flexibilité de création publicitaire et d’incarner le caractère innovant de la Société.

Une nouvelle identité plébiscitée

Avec de nouvelles couleurs, une banque de photos et une iconographie revampée, la nouvelle identité place l’humain au centre du message avec une direction artistique plus urbaine. La plateforme a été dévoilée en primeur auprès des employés, puis lancée auprès du grand public en juin dernier. Le concept a été créé de toutes pièces par la STL et son agence Forsman & Bodenfors et s’appuie sur plusieurs recherches et études réalisées depuis 2016.

« Rendre le transport en commun hors du commun »

La campagne de lancement de la nouvelle identité de marque est accompagnée d’une promesse aux clients de « Rendre le transport en commun hors du commun ». La formule, qui permet de distinguer les aspects innovants de notre service, peut aussi être déclinée dans des communications internes ou en recrutement de nouveaux talents en offrant une carrière « hors du commun ».

La formule se veut aussi un jeu de mots qui rappelle la communauté, le bien commun, le vivre ensemble. Déclinée principalement en affichage, la campagne prend aussi la forme d’une vidéo, qui incarne le virage visuel plus urbain et qui marque aussi un ton plus audacieux dans le message. L’intention est soutenue par un texte appuyé sous forme de manifeste pour le positionnement de la STL et l’avenir du transport collectif, inspirant le grand public autant que les employés de la STL dans leur mission au quotidien.

Éric Morasse, président du conseil d’administration de la STL, a commenté, lros de cette remise de prix: « Nous sommes très fiers de ce virage autant pour sa forme visuelle que dans le changement de ton plus affirmé. Ce vent de fraîcheur et d’authenticité donne un nouveau souffle à l’ensemble de nos communications en nous permettant de mieux représenter tous les visages des Lavallois dans toute leur diversité d’âge et d’origines. »