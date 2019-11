La Société de transport de Laval se démarque pour sa gestion

La Société de transport de Laval, s’étant démarquée par la qualité de sa gestion ainsi que par sa performance globale, a reçu une reconnaissance lors des Prix performance Québec (PPQ) en marge du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA).

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d’excellence. Toutes ces organisations ont en commun l’application des principes de gestion de la qualité et la mise en œuvre des meilleures pratiques d’affaires dans l’ensemble de leurs fonctions et à tous les niveaux d’intervention.

« Les organismes dynamiques et innovants sont des incontournables pour le développement économique des régions. En recevant un Prix performance Québec, la Société de transport de Laval démontre qu’elle a exercé un leadership fort, favorisant ainsi l’engagement de ses employés. Cette stratégie d’entreprise gagnante lui assurera des progrès continus et durables pour l’avenir », a expliqué Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval.

« Grâce aux meilleures pratiques de gestion et à l’engagement de leurs employés, ces organisations sont mieux outillées pour poursuivre leur parcours et, ainsi, être partie prenante de l’économie du 21 e siècle. L’équation est simple : une gestion de qualité combinée à des employés compétents et mobilisés se traduit par une organisation performante et compétitive », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Appel de candidatures aux PPQ 2020 en cours

Chaque année depuis 1993, le Salon sur les meilleures pratiques d’affaires permet à plus de 3000 chefs d’entreprise et intervenants économiques du Québec de s’inspirer des projets d’amélioration continue et d’innovation présentés lors de cet événement unique. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) accorde une somme totale de 1,5 million de dollars sur quatre ans au MQQ pour l’appuyer dans l’organisation du Salon MPA et des PPQ.

L’appel de candidatures pour les PPQ 2020 est en cours. Les organisations intéressées doivent s’inscrire à une séance d’information visant à les outiller et à les accompagner dans la préparation de leur dossier de candidature. Les participants ont jusqu’au 6 février 2020 pour remplir le formulaire de mise en candidature remis lors des séances d’information et jusqu’au 6 mars 2020 pour déposer leur dossier de candidature.

Une quinzaine de PME manufacturières ou de services seront accompagnées dans la rédaction de leur dossier de candidature pour l’édition 2020 des Prix performance Québec. D’une durée déterminée, le projet consiste à offrir gratuitement aux PME candidates une aide professionnelle spécialisée dans le référentiel des Prix performance Québec.