PME : comment rester concentrer sur votre cœur de métier ?

Quand on parle de se recentrer sur son cœur de métier, on pense immédiatement à l’externalisation. Si cette solution est évidemment un des moyens de dégager du temps pour se consacrer au développement de son entreprise, ce n’est pas la seule solution, loin s’en faut. Quelques pistes à explorer pour accroître sa productivité et sa rentabilité.

1) Basculer dans le nuage

Les entreprises qui ont aujourd’hui décidé d’opter pour le nuage ont pu réduire les coûts de leur maintenance informatique et de leur consommation d’énergie. En adoptant une solution infonuagique, elles ont en effet réalisé non seulement des économies d’énergie mais aussi des investissements lourds en équipement pour le prix d’un abonnement mensuel. Par ailleurs, elles ont bénéficié de solutions plus agiles et surtout évolutives. En s’adaptant aux besoins réels de l’entreprise en termes de gestion quotidienne et de développement des activités, elles ont optimisé leurs performances et leur réactivité. Elles se concentrent désormais sur leur cœur de métier sans se soucier de la fiabilité de leurs fonctions supports. Cerise sur le gâteau, le nuage permet de développer le travail collaboratif au sein de l’entreprise et à distance en disposant d’une connexion internet sécurisée en tout temps. Une plateforme centralise en effet tous les canaux de communication. Quand au stockage des données, il ne pose plus aucun problème.

2) Eviter les réunions trop coûteuses

Les réunions mobilisent les ressources de l’entreprise, ce qui a un coût, sans compter qu’elles ne sont pas toujours efficaces. Un outil collaboratif permettrait de réduire ces dépenses tout en mesurant son efficacité. Ceux qui l’ont déjà adopté ont réalisé une économie de 20% de leur temps qui a pu être consacré à d’autres missions.

3) Dématérialiser ses documents

Le papier a un coût environnemental mais aussi en termes de temps et de dépenses. Selon la nature des documents et leur flux, l’externalisation peut être une bonne réponse pour l’entreprise. En le confiant à une équipe spécialisée, l’entreprise concentrera ses moyens sur ses missions. Dans la même optique, les moyens de paiement peuvent l’être aussi surtout pour une entreprise qui a des volumes importants à traiter dans les périodes de pics d’activités.

4) Rationaliser les télécommunications

Il n’est plus nécessaire aujourd’hui de multiplier les fournisseurs, téléphonie et internet. Un système d’opérateur de communication unifiée via une application informatique répondra à tous les besoins de l’entreprise tout en générant des réductions de coûts importants