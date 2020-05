Ottawa prolonge la subvention salariale d'urgence à fin juin

Le rapport alarmant sur l'emploi rendu ce vendredi 8 mai a poussé le gouvernement fédéral à prolonger la subvention salariale d'urgence au-delà du mois de juin, afin d'encourager la relance de l'économie.

Les chiffres du chômage s'élèvent au Canada à 13%, presque 18% au Québec. Le rapport sur l'emploi de ce mois d'avril révèle qu'à ce jour, trois millions de Canadiens ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Sept millions reçoivent la PCU (prestation canadienne d'urgence). Le rapport confirme aussi que les femmes, les jeunes et les Néo-Canadiens ont été les plus touchés par les conséquences du virus sur leur travail.

Cette annonce de prolongation de la subvention salariale d’urgence jusqu'à la fin juin tombe pour encourager la relance et stimuler la création d’emploi. La priorité est désormais d'aider les employeurs à garder leurs salariés. Les personnes qui ne l'ont pas fait peuvent toujours s'inscrire sur le site canada.ca

« Si vous avez dû faire des mises a pied, essayez de réembaucher. Les canadiens veulent travailler. On va les aider », a affirmé le premier ministre.

Pour rappel, l'aide d'urgence pour les étudiants s'étend jusqu'au mois d'août.

Un conseil dédié à la future stratégie industrielle

Dans un contexte de déconfinement graduel, un nouveau conseil de stratégie industriel a été mis en place par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Navdeep Bains. Sa mission sera d'évaluer en profondeur les effets de la COVID-19 dans des secteurs spécifiques de l'industrie canadienne.

Une annonce sur l'aide à la Culture va également être faite plus tard aujourd'hui par le ministre Guibeault: un soutien particulier aux artistes, acteurs culturels, musiciens, jeunes athlètes et entraineurs est attendu.

Ce 8 mai, Justin Trudeau a pris un temps pour souligner le 75e anniversaire de la victoire en Europe et la fin de la Seconde guerre mondiale. Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, il a invité ses concitoyens à « s'inspirer du courage et des efforts que nos grands-parents et arrières grands-parents ont eu à déployer pour nous apporter la paix. Notre génération doit maintenant relever son propre défi. »