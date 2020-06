"Redémarrer et se réinventer" : le Forum de la relance de Laval aura lieu le 9 juillet

La Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) invite la communauté d’affaires et les différents acteurs économiques de la région lavalloise à participer au Forum de la relance de Laval "Redémarrer et se réinventer", qui aura lieu en mode virtuel le jeudi 9 juillet en avant-midi.

« L’objectif de cet événement virtuel est de mobiliser l’ensemble des acteurs en faveur d’une relance tout en préparant les mois à venir. Laval est particulièrement affectée par la pandémie. Il nous faut, plus que jamais, unir nos efforts pour bâtir un plan collectif et concerté pour assurer une relance économique durable », a souligné la présidente et directrice générale de la CCIL, Caroline De Guire.

L’événement débutera par une présentation des projets lavallois structurants et mobilisateurs par le maire de Laval, Marc Demers, Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller de Duvernay-Pont-Viau, et des représentants du gouvernement du Québec.

Inscription à un chantier

Il y aura ensuite un panel de discussion animé par Marie Grégoire concernant l’état de situation à Laval, les défis actuels ainsi que les opportunités à venir auquel participera notamment le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, et Henri-Paul Rousseau, fellow invité au CIRANO.

À la suite du panel, les participants pourront s’inscrire à un des six chantiers qui les intéresse davantage selon leurs besoins. L’objectif de ces chantiers est d’échanger sur les préoccupations sectorielles et les opportunités d’affaires tout en mobilisant les partenaires pour des solutions concrètes. Les six chantiers sont les suivants : 1. Développement durable 2. Achat local 3. Manufacturier 4. Nouvelles normalités, nouvelles opportunités 5. Industries fragilisées 6. Talents et compétences

« Il nous faut travailler en équipe au bénéfice de nos entreprises. Venez découvrir les projets structurants à Laval et exprimez-vous sur les principaux enjeux qui vous concernent et qui vous permettront de propulser votre relance », a conclu Caroline De Guire.

» Ceux qui souhaitent participer au Forum de la relance de Laval peuvent s’inscrire dès maintenant au https://www.ccilaval.qc.ca/ events/webinaire-forum-de-la- relance-de-laval/. Cet évènement virtuel, ouvert à tous, aura lieu le 9 juillet de 9h à midi. L’inscription est gratuite.