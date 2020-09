Myriam El Fekih acquiert la franchise CLIC Laval

Myriam El Fekih, une spécialiste des langues, vient de prendre possession de la franchise couvrant le territoire de Laval et de la couronne nord de Montréal.

Si la période de la COVID-19 a ralenti plusieurs secteurs d’activités, l’école de langues CLIC, le réseau linguistique, tire son épingle du jeu puisque l’entreprise connaît une expansion fulgurante depuis les derniers mois.

« Nous avons adapté notre offre de service afin de proposer une gamme complète de cours de langues complètement en ligne », souligne le président directeur général de CLIC, le réseau linguistique, Joël Gallant.

En plus d’adapter l’offre de service, le réseau d’écoles de langues a pris de l’expansion dans les derniers mois. Myriam El Fekih a décidé de mettre ses nombreuses connaissances en langues au profit de l’organisation. Spécialiste en apprentissage linguistique progressif, détentrice d’un doctorat et actuellement en stage postdoctoral à l’Université de Montréal, Myriam El Fekih cumule également près de 15 ans d’expérience en enseignement des langues étrangères.

Le Test DELF disponible à l'école CLIC

« Mon expérience de travail et mes connaissances approfondies sur l’évolution de l’apprentissage langagier et de l’acquisition d’une langue seconde sont mises au service de mes élèves. Que ce soit à travers l’analyse des interactions ou l’évolution des échanges, je mets tout en œuvre pour que l’étudiant progresse et obtienne le suivi nécessaire », explique celle qui agit à la fois à titre de présidente propriétaire, mais également enseignante et conseillère pédagogique dans l’école de langues CLIC Laval/couronne nord de Montréal.

Mme El Fekih mentionne également que son école de langues a réussi à obtenir une certification afin de pouvoir faire passer le test DELF (diplôme d’études en langues françaises), un diplôme officiel délivré par le ministère français de l’Éducation nationale. Ce test est nécessaire, entre autres, lors d’un processus de demande de citoyenneté.

« J’ai à cœur la réussite de mes élèves et je m’implique personnellement dans le développement des connaissances de ceux-ci. J’assure tout le suivi pédagogique avec eux, mais je m’assure également que la formation des enseignants soit à la

hauteur », renchérit la spécialiste en langues.

Depuis le début de l’année, le réseau d’écoles de langues CLIC a mis en place cinq nouvelles franchises partout au Québec.