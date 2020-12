Comment choisir votre agence de conception de sites Web

Il existe plusieurs entreprises de conception Web au Québec. Mais très peu parviendront à vous offrir un service de première qualité. Avant de vous lancer aveuglément dans l’aventure, assurez-vous de la qualité et des compétences de votre agence Web. Premièrement, privilégiez les entreprises qui opèrent depuis plusieurs années déjà. À titre d’exemple, l’agence marketing Web Delisoft existe depuis plus de 13 ans et a aidé plus de 600 entreprises à générer plus de revenus.

Une équipe sur place

Prenez le temps de visiter le site web de votre future agence de conception de sites Web et consultez tout d’abord la liste de ses clients. Elle vous aiguillera sur le potentiel de ses réalisations et vous donnera une idée de la diversité de ses projets. Visitez également la section ‘’équipe’’ de l’entreprise, question de découvrir qui prendra en main votre projet. Chez Delisoft, tous nos employés travaillent dans notre édifice situé sur le boulevard Édouard, à Longueuil. Aucune sous-traitance. Toute notre équipe est sur place, prête à vous servir et répondre à vos questions.

Des campagnes marketing performantes

Si vous désirez un site performant sur les moteurs de recherche, vous devez choisir une entreprise qui sera également en mesure de vous proposer des campagnes marketing à la hauteur de vos attentes. Une agence qui assurera votre présence sur les réseaux sociaux, de même que votre rendement sur Google, grâce de solides campagnes SEO (Search Engine Optimization) et Google Ads. Chez Delisoft, nos experts en marketing possèdent l’expertise et les outils nécessaires pour vous trouver des solutions de performance sur mesure, dans le but d’augmenter considérablement vos revenus et d’assurer un retour sur votre investissement.

Le commerce en ligne ou la tendance 2020

Il est également primordial que votre agence de conception de sites Web connaisse parfaitement les rouages du commerce en ligne. Plus que jamais, le e-commerce s’avère la nouvelle tendance 2020 et pourrait même permettre à un petit commerce établi dans un village de campagne, de vendre ses produits à l’échelle mondiale. Les experts de chez Delisoft seront en mesure de vous préparer un plan d’affaires détaillé, afin d’assurer la rentabilité de votre commerce en ligne.

Service après-vente

Bien évidemment, il faudra vous assurer que votre agence de conception de sites Web vous offre un service après-vente de qualité. Chez Delisoft, nos clients peuvent témoigner de cette étroite collaboration qui s’avère prospère et durable, en plus de l’importance que nous accordons à ces derniers.

Rapport qualité-prix

Enfin, assurez-vous de signer avec une agence qui vous proposera un rapport qualité-prix. Il est bien d’investir dans un site internet, mais encore faut-il qu’il soit rentable. Chez Delisoft, nous ne sommes pas les moins chers sur le marché, ni les plus chers : nous offrons simplement le meilleur rapport qualité-prix de toute l’industrie au Québec !

