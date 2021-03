Bourses d'honneur remises à trois jeunes entrepreneurs de la région de Laval

Le gouvernement du Québec vient de décerner 75 bourses d'honneur de 25 000 $ chacune à de jeunes entrepreneurs de 18 à 35 ans, issus de 16 régions du Québec, dont trois du secteur de Laval.

Ces sommes, qui proviennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation, visent à favoriser le développement de leur entreprise. Chaque récipiendaire bénéficiera également d'un accompagnement gratuit d'un an, offert par le Réseau Mentorat.

Voici les récipiendaires du territoire de la région de Laval:

Étienne Gagnon Lewis — Loisirs Zénith

Loisirs Zénith offre des cours de groupe ou privés axés sur les arts martiaux incluant l’autodéfense, la mise en forme, la boxe, le kick-boxing et le yoga en séjour de plein air. La mission de l’entreprise est de sensibiliser les personnes atteintes d’une limitation physique ou intellectuelle aux bienfaits d’un mode de vie actif et sain en les amenant à l’adopter.

Julien Michalk-Allaire — Éther Innovations

Éther Innovations est une jeune pousse dynamique qui vise à développer des innovations technologiques physiques pour donner accès à la congélation instantanée. Son premier produit, l’Ufrost, est une machine de congélation instantanée miniature (jusqu’à -100 °C) suffisamment puissante pour geler une substance en moins d’une minute sans électricité ni azote liquide. Elle est pour l’instant utilisée par les créateurs de cocktails et les chefs culinaires réputés dans le secteur événementiel.

Mary-Jo Dorval — Kid’s Stuff Trucs d’enfants

Kid’s Stuff Trucs d’enfants offre des vêtements non genrés et évolutifs faits à Montréal à partir de fibres respectueuses de l’environnement, telles que le lin, le chanvre et le bambou, pour les enfants âgés de 0 à 8 ans. Ces vêtements sont munis de bandes de taille, de chevilles ajustables, de manches longues repliables et de bretelles ajustables afin qu’ils grandissent avec l’enfant et puissent être portés pendant un à trois ans. La mission de sa propriétaire est de créer des vêtements modernes, urbains et intemporels.

Une bourse d'honneur est une aide financière ponctuelle accordée à un entrepreneur prometteur afin de compléter l'offre de financement traditionnel. La sélection des entreprises lauréates a eu lieu à la suite d'un appel de candidatures, le troisième du genre, lancé en septembre dernier. Ainsi, 410 projets ont été évalués selon, notamment, leur originalité, leur caractère novateur, leur plan marketing et leur analyse de marché.