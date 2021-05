Nomination à la Direction générale du Collège Laval

Mettre à profit son expérience Reconnue comme étant une personne persévérante, investie, proactive, possédant un leadership développé et mobilisateur ainsi que d’excellentes habiletés de communication, les différents défis reliés aux responsabilités du poste à la Direction générale du Collège Laval sont pour madame Claveau une opportunité de mettre à profit son expérience et de participer activement à la réalisation de la mission de l’établissement. Monsieur Jacques B. Geoffroy, président du conseil d’administration du Collège Laval, tient à souligner : « Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour féliciter très chaleureusement madame Claveau de sa nomination. C’est avec grand plaisir que nous travaillerons de concert avec vous et les membres de votre équipe afin de contribuer à offrir un projet éducatif distinctif visant à faire découvrir plus de passions, à favoriser le plein épanouissement de nos élèves et ainsi faire en sorte que leur parcours de cinq années au Collège soit exceptionnel. »