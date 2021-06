Deux entreprises lavalloises sont honorées au volet national du Défi OSEntreprendre

La Ville de Laval s’est illustrée à l’occasion du 23e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre animé par Anaïs Favron en formule virtuelle le 9 juin dernier. Deux entreprises lavalloises ont su se démarquer parmi les 2 000 entrepreneurs inscrits cette année au Défi OSEntreprendre et provenant de toutes les régions du Québec.

Ana-Maria Avram Dumaresq, d’AMAD, Consultante en rémunération globale a obtenu la première place dans la catégorie Services aux entreprises. Pour sa part, Kym Bélisle, du Centre Physi-K, a remporté la deuxième place dans la catégorie Services aux individus. D’ailleurs, Laval s’est démarquée dans les deux catégories les plus populaires de la compétition.

« Je félicite tous les participants et particulièrement nos entrepreneures lavalloises qui ont su se tailler une place lors de la finale du Défi OSEntreprendre. Non seulement ces femmes ont démarré leur entreprise pendant une année singulière, mais elles méritent également une place au sein des deux catégories les plus populaires année après année. Nous pouvons certainement nous inspirer de leur fougue et de leur audace pour continuer à nous surpasser et à innover sur notre territoire. » souligne Stéphane Boyer, maire suppléant.

AMAD, Consultante en rénumértation globale

L’entreprise AMAD, Consultante en rémunération globale, a pour mission de permettre aux dirigeants de passer de la stratégie à l’exécution plus rapidement. Grâce à sa capacité d’adaptation et à son expertise diversifiée, la promotrice intègre l’équipe interne de ses clients afin de fournir le soutien nécessaire, ce qui permet de sauver temps et coûts d’embauche ainsi que plusieurs coûts fixes d’une ressource permanente.

Centre Physi-K

Le Centre Physi-K est un centre de gymnastique et de cheerleading en plein cœur de Laval. La mission de cette entreprise est de faire vibrer et briller ses élèves. Le plaisir, le développement de la confiance en soi et l’épanouissement par un apprentissage personnalisé sont les devises de l’entreprise.