Des tutoriels en lien avec la gouvernance d’un OBNL 

En cette période où les organismes doivent relancer leurs activités et se réinventer, Loisirs Laurentides rend maintenant disponible, sur sa chaîne YouTube, dix-neuf tutoriels en lien avec la gouvernance d’un organisme à but non lucratif.

Dans le but d’apporter un support supplémentaire aux administrateurs des OBNL, Loisirs Laurentides a mis en ligne 19 tutoriels (environ 3 à 4 minutes chacun) dans lesquels le formateur et collaborateur bénévole, monsieur Gilbert Moreau, prodigue des conseils sur les différentes facettes de la gouvernance.

Monsieur Moreau aborde dans ces tutoriels la préparation et l’élaboration de documents tels que les types d’ordres du jour, les avis de convocations, les procès-verbaux et les résolutions et ce qu’ils doivent légalement contenir.

« Nous recevons énormément d’appels d’administrateurs d’organismes qui nous posent des questions sur ces sujets et comment ils doivent procéder au niveau de leurs réunions et assemblées de leur conseil d’administration. Grâce à ces tutoriels, ils ont un accès rapide et totalement gratuit pour s’informer sur les procédures à suivre en matière de gouvernance. » - La directrice générale de Loisirs Laurentides, madame Élaine Lauzon

Madame Lauzon ajoute que les administrateurs peuvent également recevoir des conseils de monsieur Moreau en communiquant avec lui au 450-504-6080 ou encore par courriel à [email protected]