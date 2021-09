Aventurier du Grand Nord: Yvan Côté remporte le prix mentor de l’année en génie-conseil

Le prix Mentor de l’année en génie-conseil a été décerné à Yvan Côté, chargé de projets chez Bouthillette Parizeau, à l’occasion de la 19e édition des Grands Prix du génie-conseil québécois, présentés par l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG).

Ce prix récompense la qualité du travail et le rôle significatif d’un mentor dans la transmission de son savoir et de son expérience à la relève. Les critères évalués sont le parcours du professionnel, le leadership positif et la transmission du savoir.

Attiré par les défis et les contacts humains, la passion du métier a amené Yvan Côté à voyager jusqu’au Pôle Nord, mais aussi à rechercher une vie professionnelle fondée sur des valeurs de respect et d’écoute. Son esprit d’équipe et sa joie de vivre font sa marque de commerce partout où il passe. Il a tracé le chemin et inspiré des dizaines d’ingénieurs et de techniciens dans les 30 dernières années.

En 2003, lors d’un mandat à Kujjuaq, Yvan s’immerge complètement dans la culture des communautés autochtones et c’est un vrai coup de cœur. Il développe alors des partenariats solides et initie les plus jeunes à ses découvertes.

Depuis les 15 dernières années, il sillonne le grand Nord canadien et y réalise de multiples projets. Il se rendra travailler jusqu’à Alert, au Nunavut, le lieu habité le plus au Nord du Canada.