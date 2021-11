Lancement de l'entreprise Ensemble pour la construction

La fondatrice et présidente d’Ensemble pour la construction, Emmanuelle Cérat, a procédé au pré-lancement de son entreprise ainsi qu’au dévoilement de ses services le 21 octobre dernier lors d'une soirée au Centre de congrès de Laval.

Cet événement a permis de rassembler plus de 85 acteurs de l’industrie de la construction, qui évoluent dans l’un des secteurs d’activité de premier plan pour l’économie Québec. Tous ont eu l’opportunité d’entendre le message de Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, saluant cette grande initiative dans une vidéo diffusée lors de la soirée.

Une initiative unique dans l'industrie

« Il y a plus d’un an que le mouvement Ensemble pour la construction a été mis sur pied. Grâce à la participation de plusieurs collaborateurs, nous avons été inspirés à faire évoluer le mouvement vers des services et des solutions développés pour aider à solutionner les enjeux de l’industrie de la construction », a précisé Emmanuelle Cérat.

Le portail web EPC se veut un guichet unique contribuant à soutenir les entreprises et les employés de l’industrie de la construction en les accompagnant dans leur recherche de solutions. Il favorise ainsi le maillage entre les entreprises du milieu, des experts et différentes ressources, pour faciliter l’accès à trouver de l’information et solutionner les enjeux (pénurie de main-d’œuvre et rétention de personnel, transformation numérique, perte d’efficacité et de productivité, retard sur les chantiers, gestion inefficace, manque de relève, etc.).

Dans un esprit d’équité, de diversité et d’inclusion, EPC veille à offrir à ses membres un accès privilégié à des professionnels de la construction, ainsi qu’à toute ressource favorisant la bonne gestion et le succès des entreprises et des employés du domaine. Les membres auront accès à un réseau d’experts en construction, des ressources et forum de discussion, des trucs et astuces, des formations et le développement de nouvelles relations d’affaires.

Une communauté de partage de savoirs, de solutions et de meilleures pratiques d’affaires. Un seul endroit qui rassemble tous les acteurs importants de l’écosystème entrepreneurial pour soutenir et accompagner les entreprises et employés du secteur de la construction.

Un portail web qui inclura différentes plateformes et outils basés sur l’entrepreneuriat collaboratif. Les services seront personnalisés en fonction des divers domaines et de grosseurs d’entreprise. Les principaux services piliers porteront sur les ressources humaines, le transfert, la relève, la gestion et le management d’entreprise

« Notre industrie est appelée à jouer un rôle clé dans l’économie du Québec au cours des prochaines années et la meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Imaginez un seul endroit où on retrouve toutes les ressources nécessaires pour aider à solutionner les enjeux de l’industrie de la construction. Un seul endroit regroupant les différentes entreprises, associations, corporations, experts et ressources qui facilitent l’accès à toute l’information en un clin d’œil. Voici Ensemble pour la construction ! », conclut Mme Cérat.