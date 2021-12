BID Group agrandira ses installations de production à Mirabel

BID Group, le chef de file nord-américain de la fabrication, de l'installation et du service après-vente d'équipement de scierie, annonce qu'il investira plus de 1,5 million de dollars dans ses installations actuelles de Mirabel afin d’accroître sa capacité de production.

L'entreprise ajoutera 5 000 pi2 à son empreinte actuelle, augmentant ainsi sa capacité de production de plus de 50 %.

« Les technologies numériques continuent d'être un élément déterminant dans la transformation de l'industrie de la transformation du bois et un facteur de différenciation dans la performance des

équipements Comact. Cet investissement nous permettra d'accroître nos capacités de production afin de continuer à offrir à nos clients la certitude d’obtenir des solutions de pointe construites avec la plus haute qualité de fabrication de l'industrie. Ce projet s'inscrit dans notre stratégie de fabrication à long terme et nous sommes heureux d'annoncer cet investissement dans notre avenir », a indiqué Simon Potvin, Président, transformation du bois.

La construction sera terminée à l'été 2022.