Nexus innovations est nommée PME techno de l’année 2021

L’Association québécoise des technologies (AQT), en collaboration avec CGI et la Banque Nationale, annonce que l’entreprise Nexus Innovations a été couronnée PME techno de l’année 2021.

C’était en présence du ministre de la Cybersécurité et du Numérique. M. Éric Caire, et de plus de 180 leaders du secteur que cette prestigieuse distinction a été décernée à cette compagnie qui a su se démarquer parmi 10 finalistes pour remporter le concours.

L’entreprise lauréate a été déterminée selon le plus haut pointage recueilli, reparti en trois volets : par des données chiffrées et objectives (20 points) établies par l’AQT, par la voix d’un jury indépendant (50 points), ainsi que par le vote grand public (30 points).

« Nous tenons à féliciter Nexus Innovations lauréate de l’édition 2021 du concours PME en lumière de l’AQT. Au cours des deux dernières années, l’industrie des technologies a démontré sa capacité à soutenir de nombreux secteurs et a également participé de façon active à la relance de l’économie québécoise. Nexus Innovations est un exemple concret de cette réussite et nous sommes honorés de couronner son succès en lui décernant le prix de PME techno de l’année 2021 » déclare Nicole Martel, présidente-directrice générale de l’Association québécoise des technologies.

Nexus Innovations aide des entreprises à améliorer leur performance, à bâtir un produit au cœur de leur stratégie, à améliorer leur « core business », à optimiser leurs opérations, à mettre leur produit en marché, à acquérir des clients, à augmenter leurs ventes et à accroître leurs revenus, à se diriger vers l’infonuagique et l’intelligence artificielle.

« Remporter le titre de PME techno de l’année signifie énormément pour Nexus, parce que ça concrétise notre rêve de faire de notre approche humaine la norme de la consultation en TI ! On se lève le matin pour avoir un impact positif et créer de la valeur à l’entour de nous, et on est vraiment fiers que ça soit reconnu ! »,mentionne Louis-Philippe Vallée, PDG de Nexus

Nexus Innovations et neuf autres célébrées par l’industrie

Véritable fenêtre sur la diversité des solutions et du savoir-faire québécois en matière de technologies, le concours PME en lumière réunissait, en plus de Nexus Innovations, neuf autres entreprises finalistes en nomination qui se sont démarquées par leur aide à la transformation numérique des firmes québécoises de tous les secteurs d’activité économique, à savoir :

- Beenote

- Big Bang

- BlueKanGo

- Fidelio

- Folks

- Kezber

- Magex Technologies

- Novipro

- Oriso

L’AQT tient d’ailleurs à remercier Nexus Innovations, tous les entreprises candidates et les finalistes pour son excellence en technologie numérique, et bien sûr, les deux partenaires du Concours PME en lumière 2021, la Banque Nationale et CGI, pour avoir contribué au succès de ce grand moment du secteur québécois des technologies.

À propos de l’AQT

L’AQT est un réseau d’affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. Nous animons et représentons la communauté techno du Québec en encourageant le virage numérique, les occasions d’affaires entre les membres et l’accès aux meilleures pratiques de l’industrie.