Le Groupe Geloso souffle ses 65 bougies

Le Groupe Geloso, véritable chef de file dans le domaine des alcools au Canada et aux États-Unis, célèbre ses 65 années d’existence. Derrière la multitude de grandes marques à succès bien connues comme Poppers, Bulles de nuit et Sangria Pepito, se cachait une petite manufacture familiale devenue grande : le Groupe Geloso.

Déjà connue sous le nom de la Maison des Vins Geloso, l’entreprise appartenant à la famille Geloso, a été la toute première au Québec à recevoir un permis de fabricant de vin par la Régie des Alcools du Québec, en plus de devenir quelques années plus tard, la première société du pays à distribuer des bières importées vendues dans les supermarchés et dépanneurs.

L’entreprise est aussi le troisième plus gros producteur de boissons alcoolisées au Canada et huitième aux États-Unis, prouvant son omniprésence dans l’industrie.

Au total, ce sont 35 marques que le géant québécois détient au Canada et aux États-Unis qui cumulent plus d’une centaine de prix et distinctions.

« Chez Geloso, nous sommes vraiment fiers de ce que nos marques créent. Belgh Brasse, par exemple, a remporté 90 médailles depuis les 10 dernières années, et la Cidrerie Beaupré a récolté près de 30 médailles pour ses produits de qualité. », raconte fièrement Aldo Geloso, Président du Groupe Geloso.

Une dominance sur le marché des États-Unis

Le Groupe Geloso peut être fier de se considérer dans le top 3 des manufacturiers chez nos voisins américains. En effet, l’entreprise compte plus de 74 000 points de vente, et ce, dans 48 États. Il s’agit d’un grand marché compétitif dans lequel le Groupe Geloso réussit haut la main à se démarquer.

Il est d’ailleurs le 12e plus grand fournisseur dans les dépanneurs en termes de ventes en dollars aux États-Unis. Il compte aussi parmi ses succès, des prix comme le Hot Brand Awards ayant été remportés trois fois par les boissons Johnny Bootlegger et quatre fois par les boissons Clubtails.

L’ascension vers le succès

La société québécoise a réussi à se tailler une place parmi les grands en devenant un groupe expert en innovation et développement. Depuis les six dernières décennies, les marques du Groupe Geloso ont lancé plus de 280 produits au Canada et aux États-Unis, faisant du Groupe Geloso l’entreprise offrant la plus grande variété de produits sur le marché. Pour assurer la qualité de toutes ces innovations, le Groupe Geloso prend soin de s’impliquer dans la force de vente, le processus de développement, la production, le marketing, ainsi que la distribution et l’approvisionnement de tous les produits de ses marques.

Le Groupe Geloso invite ainsi les travailleurs du Québec à se joindre à leur grande famille, et à les accompagner dans leur progression sur le marché canadien, mais également au-delà des frontières, où l’entreprise se démarque comme un joueur clé parmi les grands aux États-Unis.

À propos du Groupe Geloso

Le Groupe Geloso est une entreprise lavalloise de plus de 450 employés répartis dans six entrepôts au Québec et qui est présente dans plus de 6 000 points de vente au Canada et 74 000 aux États-Unis.

Le Groupe Geloso est fier de produire et de distribuer des produits d’excellente qualité. Ayant reçu le tout premier permis de fabricant de vin par la Régie des Alcools du Québec, le Groupe Geloso est un chef de file en matière de boissons à faible teneur en alcool, l’entreprise fabrique et distribue également des sans alcool, des cidres, des bières et des boissons à base de malt (alcomalts) et de spiritueux de qualité supérieure.