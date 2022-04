Laval révèle les lauréats régionaux de la 24e édition du Défi OSEntreprendre

Les lauréats de la 24e édition du Défi OSEntreprendre ont été dévoilés par Laval économique, responsable régional, lors de son gala annuel animé par le comédien et entrepreneur Hugo Dubé.

L’événement s’est déroulé en formule virtuelle pour une seconde année consécutive. Au total, ce sont 33 000 $ répartis en 20 bourses qui ont été remis aux lauréats de cette compétition entrepreneuriale. Les 20 projets gagnants se sont mérité diverses bourses afin de soutenir les projets entrepreneuriaux. Ils ont été sélectionnés par un jury sur un total de 85 dossiers déposés.

« Cette compétition était un autre exemple de la formidable créativité des gens d’ici. Je suis fière que nous puissions célébrer et faire rayonner nos jeunes talents. Je tiens à les remercier puisqu’ils contribuent à faire de Laval une ville innovante en pleine croissance. Félicitations aux participantes et aux participants de cette 24e édition ! », commente Christine Poirier, membre du comité exécutif responsable du développement économique et conseillère municipale de Duvernay-Pont-Viau.

« Je suis particulièrement fier d’être le président d’honneur régional du Défi OSEntreprendre cette année et d’être témoin de l’ingéniosité et de la détermination des participants. En tant qu’entrepreneur lavallois et ancien participant du Défi OSEntreprendre, il est très important pour moi de promouvoir l’entrepreneuriat et d’encourager les personnes qui souhaitent se lancer en affaires à foncer. Pour l’avoir vécu, cette compétition est une expérience enrichissante pour tous les entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, gagnants ou non. », mentionne Kerlando Morette, président d’honneur régional et président fondateur d’Innovapub.

Les bourses se divisaient en différents volets, soit Scolaire, Création d’entreprise, Réussite inc. Et Faire affaire ensemble, ainsi que deux prix spéciaux, Prix coup de cœur Étudiant créateur d’entreprise et Prix Honneur jeune entrepreneur.

La liste des lauréats est à retrouver sur le site officiel Défi OSEntreprendre.

Tous les lauréats régionaux, à l’exception des prix spéciaux, se retrouveront à nouveau en compétition lors de la sélection nationale le 8 juin prochain, où ils affronteront ceux des autres régions du Québec.