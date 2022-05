Un programme aide les entreprises de Laval à demeurer compétitives

La Ville de Laval renouvelle son programme Accélérateur d’opportunités – Soutien à la productivité auprès des entreprises manufacturières, lequel prévoit de nouveau une subvention pouvant atteindre jusqu’à 125 000 $ et un accompagnement stratégique d’un expert de Laval économique.

Issu du plan de relance Laval, capitale des opportunités, ce programme concerne le développement de projets de transformation numérique pour aider ces entreprises à accélérer leur virage afin de demeurer compétitives. Jusqu’à présent, la première phase a généré plus de 11 M$ de projets d’investissements.

« Pour le secteur manufacturier lavallois, l’accélération de la transformation numérique et l’augmentation de la productivité sont des priorités pour maintenir les entreprises compétitives et répondre à leurs enjeux de main-d’œuvre. D’ailleurs, les impacts du programme sont des plus favorables puisque pour chaque dollar investi l’an dernier par la Ville de Laval, les entreprises ou leurs partenaires de leur côté ont investi 15 $, générant ainsi plus de 11,3 M$ de projets d’investissements. », commente Stéphane Boyer, maire de Laval.

« La phase II du programme Accélérateur d’opportunités – Soutien à la productivité est actuellement accessible à toutes les entreprises manufacturières de Laval, et jusqu’ici une dizaine d’entreprises ont manifesté un intérêt à déposer un projet. J’invite donc les entreprises à communiquer avec Laval économique pour lancer ou accélérer leur projet de transformation numérique. », mentionne Lidia Divry, directrice de Laval économique.

À l’heure actuelle, avec l’aide de ce programme, des entreprises manufacturières ont pu augmenter leur capacité de production jusqu’à 24 heures sur 24 tout en diminuant l’impact du manque de main-d’œuvre et en automatisant leurs procédés.

Cette transformation a également permis de relocaliser de la main-d’œuvre pour lancer de nouvelles gammes de produits afin d’augmenter les volumes de production et le chiffre d’affaires dans certains secteurs d’activités.

Retombées économiques 2021