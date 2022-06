Accompagner les femmes fondatrices et propriétaires d’entreprise dans le développement d’une marque influente

Les entreprises dirigées par des femmes connaissent une belle croissance ces dernières années. Toutefois, elles demeurent confrontées à plusieurs obstacles, notamment l’accès au financement, le manque de visibilité et de reconnaissance.

C’est dans le but d’aider les femmes fondatrices et propriétaires d’entreprises à atteindre leurs objectifs, accroître la notoriété de leur marque et optimiser leur présence sur les médias sociaux que Taïna Jecrois a fondé l’agence de marketing numérique FACADE.

Collaborant depuis de nombreuses années avec des entrepreneures, Taïna Jecrois a constaté que plusieurs d’entre elles portent de nombreux chapeaux au sein de leur entreprise et que faute de temps, de connaissance et d’expertise peuvent parfois sous-estimer l’énergie et l’investissement à consacrer pour bien positionner leur entreprise sur le marché.

« Chaque fondatrice a des besoins et des expériences vécues uniques et, dans certains cas, elles ne sont pas nécessairement outillées pour répondre à tous ces besoins. Une stratégie marketing réussie prend du temps et de l’expertise, et nous savons que le temps des entrepreneures est limité. Notre équipe adopte une approche unique et développe une stratégie sur mesure pour chacune de nos clientes afin de les aider à se démarquer. », a indiqué Taïna Jecrois, présidente et fondatrice de l’agence FACADE.

Bâtir de l’engagement pour créer des relations

L’agence FACADE s’appuie sur la créativité de son équipe pour proposer des services tels que la création de contenus numériques, la gestion des médias sociaux et l’activation de marques.

Elle fournit des solutions et développe des stratégies qui permettent d’établir une forte présence en ligne et de bâtir une communauté engagée. Parmi ses clients, on retrouve des entreprises dans le commerce de détail, l’industrie de la mode et le style de vie.

À propos de FACADE

Spécialisée en création de contenus et gestion des médias sociaux, l’entreprise accompagne et conseille les fondatrices et propriétaires d’entreprises sur leurs stratégies de marketing et leur croissance dans les médias sociaux.

Pour en savoir plus sur FACADE : https://www.thefacadeagency.com/