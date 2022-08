Moderna s'implantera à Laval pour sa nouvelle usine de vaccins

Le géant pharmaceutique américain Moderna a choisi Laval pour implanter sa nouvelle usine de fabrication de vaccins ARNm au Canada.

L'entreprise a annoncé jeudi avoir signé au début du mois un contrat d'achat avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) pour un terrain au parc de biotechnologie de Laval.

«Ce site offre d’énormes possibilités de synergie pour Moderna grâce à sa proximité d’une institution de recherche réputée et correspond aux exigences du projet et à son importance pour tous les Québécois et les Canadiens», mentionne-t-elle dans une déclaration.

La construction, évaluée à 180 millions $, devrait commencer en 2022. L'usine pourrait être opérationnelle d’ici la fin de 2024, estime Moderna.

La venue du géant pharmaceutique au Québec avait été confirmée en avril, lors d'une conférence de presse en présence des premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. À ce moment-là, Moderna indiquait son intention de s'implanter dans la grande région de Montréal, mais l'endroit exact restait à déterminer.