Ottawa s'entend avec Volkswagen et Mercedes-Benz sur les véhicules électriques

Ottawa serait sur le point de signer des ententes distinctes avec Volkswagen et Mercedes-Benz, mardi. Ces accords ouvriraient l'accès aux deux constructeurs allemands aux matières premières canadiennes nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Le premier ministre Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz devraient participer à la cérémonie protocolaire de signature des ententes à Toronto, au deuxième jour de la tournée canadienne du chancelier qui a succédé à Angela Merkel en décembre dernier.

Les deux protocoles d'ententes vont confirmer la place du Canada dans la chaîne d'approvisionnement des deux constructeurs en ce qui concerne le marché des véhicules électriques, a révélé un haut responsable du gouvernement.

Parmi les ressources visées, on parle de cobalt, de graphite, de nickel et de lithium, des matières essentielles à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques, a précisé cette source sous le couvert de l'anonymat puisque, les ententes ne sont toujours pas signées.

Olaf Scholz a donné un indice de l'existence de ces protocoles entre le Canada et les géants de l'automobile allemands lors d'une conférence de presse aux côtés de Justin Trudeau, lundi.

«Je suis heureux de voir ça, en plus des nombreuses annonces qui ont été faites et signées avec des entreprises au cours de notre visite, Volkswagen et Mercedes par exemple», a-t-il mentionné en allemand.

Ces accords surviennent une semaine après que le président des États-Unis, Joe Biden, a signé une stratégie offrant des crédits d'impôt aux véhicules électriques fabriqués en Amérique du Nord et pas uniquement aux États-Unis.

Une série d'autres annonces d'investissements a été faite récemment par d'autres constructeurs de véhicules électriques dans l'industrie automobile canadienne.

En huit semaines seulement, le printemps dernier, plus de 13 milliards $ d'investissements ont été promis pour développer la chaîne d'approvisionnement nécessaire à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et pour convertir les usines de production de voitures à combustion en usines de voitures électriques.