Me Marc Charland choisit Dunton Rainville

Le bâtonnier du Barreau de Laval, Me Marc Charland , poursuivra sa carrière au cabinet d’avocats et notaires Dunton Rainville.

En se joignant à cette équipe aguerrie de professionnels du droit, qui jouit d’une excellente réputation dans les secteurs de pratique de Me Charland (litige commercial, droit immobilier et droit des affaires), celui-ci pourra offrir à ses clients une qualité de service qui sera optimisée par la profondeur d’expertise et la vaste expérience de ses collègues.

Au cours de sa longue carrière de près de 30 ans, Me Charland a plaidé, tant en appel qu’en première instance, devant les tribunaux de droit commun ainsi que devant la plupart des tribunaux administratifs du Québec.

Il maîtrise parfaitement l’art de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire, de même que toutes les autres étapes d’un procès. À plusieurs reprises, il a également démontré des aptitudes marquées pour la recherche et la rédaction d’un large éventail de documents juridiques, notamment des contrats complexes. Outre son expertise établie devant les tribunaux, Me Charland excelle dans l’élaboration de stratégies efficaces visant à favoriser le règlement de différends.

« Dunton Rainville offre le meilleur de deux mondes. Une équipe multidisciplinaire qui conjugue avec succès les services personnalisés offerts aux clients par les cabinets de petite taille aux avantages associés aux cabinets de plus grande taille, notamment la multiplicité des secteurs de pratique et la complexité des dossiers traités », selon Me Charland.

Pour les dirigeants de Dunton Rainville, cette heureuse nouvelle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de croissance à vocation régionale poursuivie depuis plusieurs années, notamment au bureau de Laval. Cette stratégie vise, entre autres, à maximiser le positionnement du cabinet sur le marché des services juridiques au Québec, à stimuler sa croissance, à optimiser et diversifier son offre de services, ainsi qu’à assurer la pérennité du cabinet

« Notre cabinet est heureux d’accueillir un associé chevronné comme Me Marc Charland. Sa connaissance approfondie du domaine du litige, qui repose sur plusieurs années de pratique devant toutes les instances judiciaires au Québec, contribuera à enrichir nos services juridiques auprès de nos clients », s’est réjoui Me Yanick Tanguay, vice-président du Conseil de direction du cabinet.

Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. est un cabinet regroupant près de 260 personnes, dont plus d’une centaine d’avocats, de notaires et de conseillers en relations de travail, réparties entre les bureaux de Laval, Montréal, Joliette, Agglomération de Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme et Sherbrooke. Nos professionnels possèdent une expertise de pointe et le cabinet agit dans tous les domaines requérant des services juridiques. Le cabinet figure parmi les 10 cabinets d’avocats québécois les mieux cotés selon le sondage « TOP 10 » des cabinets d’avocats québécois selon Canadian Lawyer.