Véhicules lourds: le DCE sera obligatoire au Québec à compter du 30 avril

Le bâtonnier du Barreau de Laval, Me Marc Charland, poursuivra sa carrière au cabinet d’avocats et notaires Dunton Rainville. En se joignant à cette équipe aguerrie de professionnels du droit, qui jouit d’une excellente réputation dans les secteurs de pratique de Me Charland (litige commercial, droit immobilier et droit des affaires), celui-ci ...