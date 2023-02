L'APCHQ lance un projet pour réduire les rebuts de construction à même les chantiers

Alors que la quantité de rebuts de construction, rénovation et démolition (CRD) envoyés à l'enfouissement augmente constamment depuis cinq ans, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) lancera sous peu un projet-pilote de tri des matières directement sur les chantiers de construction.

Les CRD comptaient en 2021 pour près du tiers des matières envoyées à l'enfouissement, indiquait le dernier bilan de gestion des matières résiduelles de Recyc-Québec. Les quelque 1018 000 tonnes de déchets générés par l'industrie de la construction et de la rénovation représentaient une hausse de 20 % en trois ans.

Cette augmentation minait les progrès effectués dans d'autres secteurs, notamment dans la diminution des déchets domestiques. Rappelons qu'en 2019, le gouvernement Legault avait fixé comme objectif de plafonner la quantité de déchets produits par Québécois à 525 kilogrammes avant la fin de cette année.

Plusieurs entreprises travaillant dans le secteur de l'habitation neuve et de la rénovation prendront part à l'initiative de l'APCHQ, à savoir Construction Audet du Centre-du-Québec, Construction Rocket et UrbanÉco de l'Estrie, Écohabitations boréales des Laurentides, Les Habitations Jasmont Deschênes de la Montérégie, Groupe TRÉMÄ de Laval, Groupe Immobilier Brochu 2015 de Chaudière-Appalaches et Espé de Montréal.

Le tout sera coordonné par la firme Stratzer, un cabinet d'expertise environnementale spécialisé en gestion des matières résiduelles, et financé par le Fonds Écoleader.

Les fruits du projet-pilote de dix mois seront colligés dans un rapport, dont l'objectif sera de mettre en lumière les meilleures pratiques mises en œuvre selon les différents contextes.

Marie-Ève Martel, La Presse Canadienne