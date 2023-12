Tim Hortons et Telus commanditent de nouveau Hockey Canada

Deux commanditaires qui avaient retiré leur appui à Hockey Canada à la suite d'un scandale qui a éclaboussé l'organisation qui chapeaute le hockey au pays l'an dernier, ont indiqué qu'ils avaient renoué leur entente commerciale.

La chaîne de restaurants Tim Hortons de même que le géant des télécommunications Telus Corp. ont rétabli leur partenariat avec Hockey Canada. Celui-ci avait été interrompu après que l'organisation eut été accusée d'avoir fait fi de plaintes d'agression sexuelle.

Le porte-parole de Tim Hortons, Michael Oliveira, a souligné que la chaîne de restaurants avait déjà été claire en déclarant qu'elle ne rétablirait son financement des équipes nationales masculines qu'une fois qu'elles auraient regagné la confiance des Canadiens.

Il a ajouté que Tim Hortons a rétabli son soutien parce qu'il semble que Hockey Canada a réalisé des progrès concrets pour y parvenir, notamment en procédant à de nombreux changements au niveau de sa direction.

De son côté, la porte-parole de Telus, Saara Rahikka, a dit que le géant des télécommunications avait renoué ses liens commerciaux avec Hockey Canada puisqu'il voulait encourager les changements afin de rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif pour tous, sur la patinoire et à l'extérieur de celle-ci.

L'appui de Tim Hortons et de Telus survient à l'aube du Championnat du monde de hockey junior, qui se déroulera à Göteborg, en Suède, à compter du 26 décembre.

La Presse Canadienne