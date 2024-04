Près de 1,4 million de dollars dans les programmes en soudage-montage

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, ainsi que la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan, annoncent un investissement de 1 371 899 $ qui permettra de former, à l'École des métiers spécialisés de Laval, des personnes en soudage-montage.

Cette annonce, au nom de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, et du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, permettra de répondre aux besoins de plusieurs entreprises de la région.

« En investissant dans la formation en soudage-montage, on répond directement aux besoins urgents des entreprises de Laval. Cette initiative offre aux travailleurs et travailleuses les compétences nécessaires pour intégrer rapidement le marché du travail et soutenir la croissance économique de notre région. », indique Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Alternance travail-études

Au total, cet investissement contribuera à accroître les compétences de 22 travailleurs et travailleuses. Jusqu'à maintenant, 11 personnes ont amorcé leur parcours et une seconde cohorte du même nombre sera constituée au cours des prochains mois. Offerte jusqu'à l'hiver 2025, la formation se déroulera sous forme d'alternance travail-études. Cette formule permet de mieux assimiler les contenus théoriques en les appliquant directement en entreprise, dans la fonction de travail. Les travailleurs et travailleuses recevront une aide financière durant leur formation de 1 422 heures d'enseignement et de 378 heures de stage en entreprise.

« Grâce à cette formation offerte à l'École des métiers spécialisés, les personnes inscrites développent les compétences nécessaires pour occuper un emploi de qualité dans des entreprises de proximité. C'est non seulement bénéfique pour les entreprises, pour les travailleuses et les travailleurs, mais aussi pour l'ensemble de la communauté lavalloise. », ajoute Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Une bonne concertation du milieu

Cette annonce est le fruit d'une étroite collaboration entre des entreprises de la région, le Comité sectoriel de la main-d'œuvre dans la fabrication métallique industrielle et l'École des métiers spécialisés de Laval, rattachée au Centre de services scolaire de Laval.

À Laval, ce sont environ 90 entreprises qui emploient des soudeurs dans la fabrication métallique industrielle. Les perspectives d'emploi dans la région sont donc excellentes!

Les formations mèneront à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en soudage-montage. Les personnes qui obtiendront ce diplôme pourront exercer les métiers de soudeuses et soudeurs ainsi que d'opératrices et opérateurs de machine à souder et à braser.

Solution proactive à des besoins concrets

Cela répond à des besoins concrets des entreprises de la région qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement pour cette profession. Les formations seront offertes par l'École des métiers spécialisés de Laval. Les entreprises et les personnes souhaitant accueillir des élèves peuvent d'ailleurs communiquer avec l'École des métiers spécialisés de Laval pour plus de renseignements. Cette dernière les mettra en lien avec une entreprise à la recherche de leur profil, afin que la formation en alternance travail-études puisse avoir lieu.

« Nous accueillons avec enthousiasme ce projet qui vient répondre à des besoins importants dans le milieu du soudage à Laval, et ce, tant sur le plan de la formation que sur celui du marché du travail. Il vient également démontrer toute l'importance d'une formation de qualité favorisant l'accès à l'emploi, et c'est une fierté de voir celle-ci être déployée dans les nouvelles installations en métallurgie de l'École des métiers spécialisés. Merci à nos partenaires pour ce soutien et aux entreprises qui accueillent nos stagiaires. » explique Yves Michel Volcy, directeur général du Centre de services scolaire de Laval