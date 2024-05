Deux projets lavallois remarqués aux Grands Prix d’Excellence en transport de l’AQTr

La Ville de Laval s’est vu décerner deux Grands Prix d’Excellence en transport, le 30 avril, dans le cadre du 58e congrès de l’Association québécoise des transports (AQTr).

Les projets lavallois « Une rue pour tous : tout doux dans nos rues! » et « Parcs d’éducation cycliste » ont en effet été reconnus comme des initiatives remarquables et inspirantes en matière de transport.

« Quelle fierté de voir ces projets de première importance pour notre administration être reconnus plus largement par l’industrie du transport. Favorisant à la fois une mobilité sécuritaire, durable et active, les projets “Une rue pour tous : tout doux dans nos rues!” et “Parcs d’éducation cycliste” représentent des approches innovantes ayant un impact direct sur la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Laval. Je remercie et félicite chaleureusement les équipes qui ont contribué à leur réalisation! »— Stéphane Boyer, maire de Laval

Grand prix pour la campagne Une rue pour tous : Tout doux dans nos rues!

La Ville de Laval a formalisé son approche de réaménagement des rues au cours de l’année 2023. Elle a dévoilé un nouveau plan triennal qui prévoit une série d’actions visant un meilleur partage des rues et un sentiment de sécurité accru pour les citoyens et les citoyennes.

Ce plan comprend notamment le prolongement du réseau cyclable et piétonnier de 10 à 15 km chacun par année, l’ajout de 1 200 mesures d’apaisement de la circulation, le déploiement d’une deuxième phase de vélo-partage BIXI et l’ajout de feux piétons et sonores pour une sécurité accrue aux intersections. En plus de ces initiatives aux objectifs annuels ambitieux, la Ville a mis en œuvre une mesure phare : la réduction des limites de vitesse de 10 km/h sur la majorité du territoire.

La campagne de sensibilisation Une rue pour tous : Toux doux dans nos rues! a donc été déployée pour appuyer ces changements de vitesse et inciter au partage de la rue à l’aide d’une chanson originale et d’une vidéo impliquant des gens de Laval et des membres du personnel municipal. Elle comprenait également des outils à l’usage des citoyens et des citoyennes (affiches et sacs de compost) incitant ces derniers à prendre part à la sensibilisation. Cette approche innovante s’est traduite par l’obtention d’un Grand Prix dans la catégorie Sécurité dans les transports.

Coup de cœur du jury pour les parcs d’éducation cycliste

La Ville a exploré le concept des parcs d’éducation cycliste pendant un processus s’échelonnant sur trois ans, de l’expérimentation jusqu’à l’implantation permanente sur deux sites. L’initiative était finaliste dans la catégorie Aménagement du territoire – mobilité active et s’est mérité le Prix Coup de cœur du jury.

Depuis 2019, ces espaces conviviaux et sécuritaires ont permis à des centaines de jeunes et leurs familles de se familiariser avec les règles de la circulation routière sans la présence d’automobiles. Cette initiative s’inscrit dans la foulée des plans directeurs des réseaux cyclable et piétonnier de la Ville de Laval, qui visent à doubler la part modale du transport actif d’ici 2031.