Une entreprise de Laval perd son autorisation de contracter

Depuis le 20 juin, l'entreprise de Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. est officiellement radiée par l'Autorité des marchés publics (AMP) et inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

L'AMP explique sa décision à la suite d'un examen d'intégrité. L'entreprise lavalloise néglige de s'acquitter d'une dette fiscale auprès de Revenu Québec et n'a pas transmis à l'AMP dans le délai imparti les documents et renseignements exigés dans l'avis d'examen d'intégrité transmis en mars 2024.

Cela fait un bon moment que l'entreprise est sous la loupe et en examen. En effet, on apprenait en novembre 2023, par le Journal de Montréal, que l'entreprise ne payait plus ses employés, tandis que son président, Hugo Bernard, menait un train de vie luxueux et excessif. La Banque Laurentienne avait même mis en branle une procédure en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Un prêt d'urgence de 500 000 $ avait été accordé pour payer les salaires. Après ce reportage, l'homme s'était retiré temporairement. L'entreprise a cumulé près de 26 M$ de dettes.

Pendant les cinq prochaines années, Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. ne pourra présenter de soumission pour la conclusion d’un contrat public, ni conclure un contrat ou un sous contrat public.