Depuis le 20 juin, l'entreprise de Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. est officiellement radiée par l'Autorité des marchés publics (AMP) et inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. L'AMP explique sa décision à la suite d'un examen d'intégrité. L'entreprise ...