Lancement de l’Incubateur 2025 du PRESL avec onze projets d'économie sociale

Ce vendredi 31 janvier a marqué le coup d'envoi de l’incubateur du PRESL avec l'accueil de onze ambitieux projets d’économie sociale qui constitueront la cohorte 2025.

L'incubateur d'entreprises collectives, dédié aux esprits engagés et passionnés de la région lavalloise, offre un parcours unique propulsant les projets à saveur collective vers l'innovation et la voix du succès.

Le Parcours ENRACINE est bien plus qu'un simple incubateur; il incarne une communauté dynamique d'entrepreneurs passionnés par la création d'entreprises collectives. Depuis de nombreuses années, l’incubateur du PRESL a accompagné et soutenu des projets ayant des impacts sociaux positifs sur la communauté lavalloise. La cohorte 2025 est également composée de personnalités ayant à coeur de répondre aux enjeux des Lavallois et Lavalloise.

Cultivez l'innovation collective tout au long de l’incubateur du PRESL

L’incubateur offre une opportunité unique aux entrepreneurs cherchant à développer des projets impactants dans leur communauté. Ce parcours intensif de quatres mois propose une variété de ressources essentielles, notamment : une journée complète de démarrage, une dizaine d’ateliers de formation échelonnées sur quatre mois, une dizaine d’heures de coaching, un accompagnement individuel et personnalisé, un concours de pitch avec des bourses à gagner et une mise en relation avec l’écosystème entrepreneurial local.

Grâce à ce réseau dynamique de partenaires et de collaborateurs, l’incubateur offre l'impulsion nécessaire pour démarrer et enraciner les projets collectifs sur le territoire lavallois. Les premières activités ont déjà été marqués par des moments de partage, d'apprentissage, et d'inspiration, laissant présager un avenir prometteur pour les onze projets sélectionnés.

Découvrez la cohorte 2025 : Onze projets inspirants

Les Soirées Contours : Une tournée mensuelle de cabaret-spectacle des arts de la parole à Laval, présentant des conteurs et humoristes dans différents quartiers.

La Salle de Jeu : Un espace culturel familial offrant des spectacles adaptés aux jeunes audiences et une boutique d'artisanat québécois, mettant en avant l'enfance, la famille et l'art décoratif. CoNeXioN : Création d'un espace de partage artistique entre enfants et aînés pour favoriser l'expression créative intergénérationnelle.

AfroAvenir : Initiative culturelle soutenant la créativité et l'entrepreneuriat afro-descendant à Laval à travers des espaces dédiés, des événements et des ateliers.

FERIA ESCALAR : Rencontre trimestrielle itinérante mettant en valeur les arts des communautés latino-arabes à Laval, à travers des activités culturelles et artistiques.

Éloquence en Action : Programme aidant les élèves du secondaire à développer leurs compétences en oratoire, renforçant la confiance et la capacité à s'exprimer efficacement. Fondation Maman, BB & Co. : Organisation offrant un soutien complet aux mamans à travers différents programmes de bien-être, développement personnel et professionnel, avec une halte- garderie intégrée.

La Fournée du Quartier : Boulangerie familiale à but non lucratif réinvestissant ses bénéfices dans des projets communautaires locaux à Sainte-Rose et Fabreville-Est, Laval.

DigiWomen : Organisme promouvant l'inclusion des femmes et des jeunes filles dans le secteur technologique à Laval à travers des formations et des événements éducatifs.

AFRIE : Académie de Formation, de Recherche, d'Intervention et d'Évaluation : OBNL soutenant les jeunes et les familles vulnérables à Laval en collaboration avec les acteurs locaux.

La Maison du Soutien : Espace sécurisé pour les familles monoparentales à Laval, répondant à leurs besoins spécifiques dans un environnement convivial.