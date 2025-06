Laval accompagne plus de 1 400 entreprises et investit 1,8 M$

Le rapport 2024 de Laval économique a dévoilé les actions qu'a pris la Ville de Laval pour soutenir les entreprises locales et ses entrepreneurs.

Avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à 23,6 milliards de dollars, Laval affiche une croissance stable, portée notamment par un écosystème entrepreneurial dynamique et innovant. Plus de 2,3 milliards de dollars d’investissements publics et privés ont été injectés dans l’économie locale, illustrant la confiance des partenaires économiques et l’efficacité des mesures mises en place pour stimuler la croissance économique du territoire.

« Laval a été proactive à anticiper les besoins des entreprises dès le début de la guerre tarifaire. Dans le contexte économique incertain, elle mise sur des initiatives concrètes pour renforcer les chaînes de valeur, stimuler la croissance et l’innovation, ouvrir de nouveaux marchés, et ainsi bâtir un tissu économique plus compétitif et résilient. Nos priorités sont claires : mobiliser les forces vives de notre économie, être présents pour nos entreprises et leurs travailleurs et travailleuses, les accompagner et continuer à leur offrir les leviers pour réussir », exprime Stéphane Boyer, maire de Laval.

Des résultats tangibles sur le terrain



En 2024, Laval économique a accompagné plus de 1 400 entreprises, a octroyé 1,8 million de dollars en aides financières, ayant généré ainsi plus de 12,3 millions de dollars en investissements. Le soutien aux entreprises permet de consolider leur croissance, d’améliorer leur productivité et de mieux répondre à leur besoin en main-d’œuvre. En parallèle, le marché du travail s’est stabilisé, avec une baisse de 37 % des postes vacants et un taux de chômage maintenu à 5,9 %.

« Laval économique propulse les entreprises en les accompagnant à travers les défis et les opportunités de la croissance. Que ce soit pour démarrer ou passer à la vitesse supérieure, elles peuvent compter sur un accompagnement stratégique et un accès aux bonnes ressources pour concrétiser leurs ambitions. Nos résultats le démontrent, Laval est plus que jamais un terreau fertile pour l’entrepreneuriat et l’investissement », ajoute Lidia Divry, directrice de Laval économique.

Un plan d’action ambitieux pour renforcer les entreprises



Rappelons que face aux défis liés aux tensions commerciales mondiales et à l’imposition possible de nouveaux tarifs douaniers, la Ville de Laval a déployé en 2025 un plan d’action triennal de 4,5 millions de dollars spécifiquement conçu pour aider les entreprises exportatrices à :

Explorer de nouveaux marchés internationaux;

Adopter des technologies de pointe;

Développer des solutions durables et stimuler la croissance économique de la région.

Ce plan constitue une réponse proactive pour renforcer la compétitivité des entreprises lavalloises et leur permettre de s’adapter avec agilité à un contexte en constante évolution.

Une vision stratégique en action

Laval économique poursuit la mise en œuvre de sa vision stratégique lavalloise de développement économique 2023-2027, centrée sur l’accompagnement des entreprises à chaque étape de leur développement. Parmi les initiatives phares de 2024, soulignons :

Le lancement de l’accélérateur TerroX, dédié aux jeunes pousses technologiques;

La poursuite du déploiement de la Stratégie lavalloise de la main-d’œuvre, au service de près de 400 entreprises;

L’adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 2024-2030;

Le lancement de la première Politique de l’économie sociale de Laval;

Et l’organisation de la Grande rencontre IMPACT – Investissements immobiliers, rassemblant plus de 450 acteurs économiques.

Une économie propulsée par l’innovation

Laval se distingue également comme un véritable laboratoire d’expérimentation économique, notamment avec l’initiative TEMMRA, qui mise sur les technologies décarbonées, l’éminence grise, le manufacturier, la mobilité durable, le commerce de détail et l’agroalimentaire. Ces efforts renforcent la capacité des entreprises à innover tout en répondant à des enjeux collectifs.