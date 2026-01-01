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Jeune Barreau de Montréal

Conseils juridiques gratuits les 18 et 19 avril pour les Lavallois

durée 11h00
9 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) lance sa 46e Clinique juridique téléphonique aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 avril 2026 de 9 h à 16 h.

Cet événement permettra à la population québécoise de bénéficier gratuitement de conseils juridiques auprès d’avocats et de notaires bénévoles qui se mobilisent pour l’occasion.

Des conseils concrets pour les préoccupations juridiques

Les avocats bénévoles écoutent et conseillent la population par rapport à des situations juridiques parfois complexes et délicates dans domaines de leur quotidien :

-  Droit de la famille : séparation, garde d’enfants, pension alimentaire, droits des conjoints en union de fait.

-  Droit du travail : licenciement injustifié, harcèlement au travail, droits des employés.

-  Droit du logement : problèmes avec le propriétaire, vices cachés, droits des locataires.

-  Droit de l’immigration : statut au Canada, permis d’études ou de travail, résidence permanente, parrainage familial et options en cas de refus.

-  Gestion des successions : partage d'héritage, contestation de testament.

-  Conflits de voisinage : nuisances sonores, délimitation de terrain.

-  Droit de la jeunesse : protection des droits des enfants, contestation d’une décision de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), comprendre les droits de vos enfants.

-  Droit pénal et criminel : contravention de stationnement, probation.

-  Droit de la copropriété : conflits entre copropriétaires ou avec le syndicat de copropriété

La population peut appeler au 1 (844) 779-6232.

Cette initiative s'inscrit dans une série de services mis en place par le JBM pour répondre aux besoins juridiques croissants de la population, constituant ainsi un point d’accès essentiel aux conseils juridiques gratuits. La clinique est réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires mobilisés, dont le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ).

 

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