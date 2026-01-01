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Lancement du programme

Des milliers de fonctionnaires fédéraux demandent à prendre une retraite anticipée

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9 avril 2026
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Par La Presse Canadienne

Des milliers de fonctionnaires fédéraux ont déposé une demande de retraite anticipée depuis le lancement du programme à la fin du mois dernier.

Mohammad Kamal, porte-parole du Bureau du président du Conseil du Trésor, a indiqué que 3700 fonctionnaires fédéraux ont déposé une demande dans le cadre de ce programme.

Annoncé à l'automne, le programme s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à réduire les effectifs de la fonction publique et permet à certains fonctionnaires fédéraux de prendre une retraite anticipée sans pénalité au niveau de leur pension.

Environ 68 000 fonctionnaires ont reçu un avis les informant qu'ils pourraient être admissibles au programme.

Si M. Kamal a précisé que les fonctionnaires ont jusqu'au 24 juillet pour postuler, le calendrier d'acceptation ou de rejet de ces demandes reste flou, ces décisions relevant de la compétence de chaque ministère.

Le budget 2025 des libéraux prévoyait un plan visant à réduire les effectifs de la fonction publique de 10 % d'ici la fin de l'exercice 2028-2029.

M. Kamal a mentionné que le gouvernement espère limiter les licenciements grâce au programme de retraite anticipée.

Catherine Morrison, La Presse Canadienne

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