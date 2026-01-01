Le communautaire lavallois célèbre sa force

La Corporation de développement communautaire (CDC) de Laval a rassemblé plus de 230 personnes au Cinéplex Laval lors de la 2e édition de son événement phare « Parce vous avez de LA VALEUR – Célébrons l’engagement pour le communautaire ».

Cette soirée immersive a mis en lumière l’engagement des organismes communautaires autonomes, de leurs équipes, bénévoles, partenaires et bailleurs de fonds qui contribuent chaque jour au mieux-être de la population lavalloise.

Une soirée à la hauteur de l'engagement

Dans une ambiance festive, les participants ont vécu une expérience unique comprenant tapis des célébrités, capsules vidéo, témoignages et moments de réseautage.

Une présence municipale remarquée

L'événement a été marqué par les allocutions vidéo du député de Sainte-Rose et ministre Christopher Skeete ainsi que du maire de Laval, Stéphane Boyer. Sur place, Mme Aline Dib, conseillère municipale du district Saint-Martin et membre associé du comité exécutif, représentait le maire. Aux côtés de la députée de Mille-Îles, Virginie Dufour, elles ont toutes deux exprimé l'apport essentiel du milieu communautaire au développement social de la région. La soirée a également bénéficié d'une forte présence des conseillères et conseillers municipaux de Laval, soulignant l'importance accordée par la Ville au milieu communautaire.

Une soirée portée par une conviction

Dans son allocution, Marc Longchamps, directeur général de la CDC de Laval, a invité l'assemblée à réfléchir au sens profond du mot valeur, en remontant jusqu'à sa racine latine valere : une force qui s'enracine, qui tient debout, et qui mérite d'être reconnue. C'est cette conviction profonde qui a guidé la soirée : celle que chaque personne présente incarne une force vive et essentielle pour le tissu social de Laval. Il a conclu avec ces mots :

« Quand je regarde dans cette salle, je vois de la valeur partout où se pose mon regard. [...] Ce

qui tient debout, ce qui compte, ce qui mérite d'être reconnu — c'est vous. »

