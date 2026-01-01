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La transition numérique et la gestion du changement au menu

Une invitation du Pôle d'économie sociale de Laval le 16 juin prochain

durée 10h00
29 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Pôle d'économie sociale de Laval s'intéressera, le 16 juin prochain, à la transition numérique et la gestion du changement à l'occasion d'une séance d'information animée par Claudia Loutfi. Celle-ci se tiendra en mode virtuel de midi à 13 h . 

Cette rencontre proposera une introduction concrète et accessible à la transformation numérique pour les entreprises collectives et les organisations d’économie sociale.

Au-delà des outils numériques et de l’utilisation grandissante de l’intelligence artificielle, le webinaire mettra l’accent sur une approche humaine, stratégique et éthique du changement au sein des organisations.

Les participant·es découvriront comment amorcer une transition numérique alignée avec leur mission, leurs valeurs et les réalités québécoises actuelles, tout en abordant plusieurs enjeux clés :

- la gestion du changement;

- la protection des données;

- la sobriété numérique; 

… et bien plus encore !

Une occasion de prendre du recul, développer une vision stratégique et mieux préparer son organisation aux transformations à venir.

Pour y prendre part, il faut s'inscrire au préalable via le formulaire disponible sur le site Internet de l'organisme. 

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