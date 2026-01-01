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Détails de Youri Rousseau

Le Québec a exporté pour 4 milliards $ de plus dans le reste du Canada en 2025

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30 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Les exportations du Québec vers les autres provinces canadiennes ont augmenté de 4 milliards $ en 2025.

C’est ce qu’a révélé le sous-ministre adjoint au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Youri Rousseau, jeudi, lors de l’étude des crédits à l’Assemblée nationale.

«On vend plus d'est en ouest qu'avant», a-t-il confirmé.

Le sous-ministre répondait aux questions de la députée libérale Désirée McGraw.

Depuis l’imposition des droits de douane par les États-Unis, les provinces ont travaillé afin de faire tomber les barrières au commerce interprovincial.

«Dans la dernière année, les efforts de commerce interprovincial ont vu à faciliter le transport, les règles, l'harmonisation des règles de camionnage, la reconnaissance de permis pour la main-d'œuvre, la reconnaissance des règles de vente. Tout ça, ça aide les entreprises du Québec à ce que leur matériel ou leurs produits soient certifiés ou reconnus dans l'autre province, ce qui facilite les ventes», a expliqué Youri Rousseau.

Le gouvernement a fait adopter le projet de loi 112 en octobre 2025 qui vise à favoriser le commerce entre les provinces. Or, on ne peut pas encore en mesurer les effets, car la nouvelle loi est entrée en vigueur ce mois-ci.

Thomas Laberge, La Presse Canadienne

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