Laval créé un nouveau programme de résidence de création pour les artistes

La Ville de Laval lance le programme de résidence Hors les murs, qui vise à offrir à des artistes professionnels un lieu de création ainsi qu’un soutien technique, matériel ou humain. Les citoyens bénéficieront aussi de ce programme, car il leur permettra de participer à des rencontres avec les artistes choisis ou d’assister gratuitement à l’une des étapes de création de l’œuvre.

« Depuis l’adoption de sa vision stratégique, qui vise à en faire une ville Urbaine de nature d’ici 2035, Laval se fait un devoir d’agir comme leader du développement social et culturel. Ce programme innovant s’inscrit parfaitement dans cette vision en encourageant la création contemporaine et en favorisant l’accès à l’univers de la création artistique professionnelle pour les Lavallois », explique le maire de Laval, Marc Demers.

« Les artistes seront parmi les premiers à profiter des installations des futurs centres communautaires construits au parc de Lausanne et à Sainte-Dorothée, où ils auront accès à un local pour toute la durée de la résidence. Cela permettra de soutenir l’émergence de nouvelles formes artistiques tout en favorisant des liens entre les artistes et la communauté », souligne la présidente du conseil municipal, conseillère du district de Val-des-Arbres et responsable des arts, Christiane Yoakim.

En plus du local, les artistes choisis disposeront de ressources humaines, matérielles et techniques, pour une valeur maximale de 1 000 $, ainsi que d’un accompagnement de la Ville de Laval dans la mobilisation des partenaires et développement de public.

Deux résidences seront offertes :

une résidence en danse jeune public;

une résidence en arts vivants (danse, théâtre, musique, littérature ou arts multidisciplinaires).



Elles auront lieu en 2019 pour une période de sept jours maximum.

Déposer une candidature

La Ville de Laval invite les artistes, collectifs d’artistes et organismes artistiques professionnels à soumettre leur candidature pour les résidences de création du programme Hors les murs avant le 30 mars 2018.

Pour connaître tous les détails du programme, visitez le site Internet de la Ville de Laval, sous l’onglet Culture, dans la section Soutien aux artistes.