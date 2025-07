Le centre-ville de Laval s’anime du 12 juillet au 28 septembre

L’été s’annonce vibrant au centre-ville de Laval avec le retour de la station culturelle Momo, qui animera la Place publique de la Place Bell du 12 juillet au 28 septembre. Pour sa 3e édition, la station s’étendra jusqu’à la rue Claude-Gagné, qui sera piétonne pour la toute première fois du 12 juillet au 24 août dans le cadre d’un projet pilote.

Plus de 40 rendez-vous culturels entièrement gratuits et pensés pour rejoindre un large public y ponctueront l’été. Chaque semaine, musique, humour, danse, cirque, arts de rue et activités ludiques s’y inviteront. Parmi les moments les plus attendus, notons entre autres des soirées d’humour avec Richardson Zéphir, Coco Béliveau et Michelle Desrochers ainsi que des concerts en plein air réunissant Marie-Mai, Bon Enfant, Choses Sauvages, Léonie Gray, Soleil Launière, TEKE::TEKE, Vibe Benders et de nombreux artistes émergents.

« Les Lavallois n’ont plus besoin de traverser le pont pour avoir accès à une offre culturelle de qualité. Comme maire, c’est une fierté ! L’édition 2025 de la station culturelle Momo incarne parfaitement notre volonté de créer des milieux de vie dynamiques, humains et inspirants. Grâce à la piétonnisation de la rue Claude-Gagné, nous offrons un centre-ville plus accessible et plus vivant, où les gens de tous âges peuvent se rassembler, se détendre, découvrir des artistes et redécouvrir leur ville autrement. Ce projet pilote reflète notre engagement à faire du centre-ville un véritable cœur battant de Laval », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

« Cette année encore, la station culturelle Momo reflète la créativité et la capacité d’innover de Laval. C’est l’occasion de découvrir l’originalité et le talent des artistes de chez nous, tout en valorisant autrement nos espaces publics. J’invite la population à participer en grand nombre à ce rendez-vous incontournable, qui renforce la vitalité économique et culturelle de notre région », ajoute Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Ce projet est d’ailleurs rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité ainsi que de l’Entente visant la relance économique des centres-villes.

Une programmation variée sur la plus grande terrasse à ciel ouvert de Laval

Conçu par Aire commune, l’aménagement éphémère de la station culturelle Momo transforme la Place publique de la Place Bell en l’une des plus grandes terrasses à ciel ouvert de Laval. On y retrouve mobilier urbain coloré, hamacs, œuvres murales, paniers de basketball, jeux géants, zones de détente, ainsi qu’une végétalisation abondante avec plus de 400 plantes vivaces. Une ambiance musicale soigneusement sélectionnée accompagnera les visiteurs et visiteuses tous les jours de 11 h à 18 h.

La programmation s’articule autour de six grandes séries thématiques : les jeudis Co-Motion misent sur des soirées festives mêlant musique, humour et street dance; les vendredis de MOSAÏQUE à Momo célèbrent la diversité culturelle en performances musicales; les dimanches de Momo en famille offrent des spectacles de cirque, théâtre et arts de rue pour petits et grands; les mardis midi de L’Entre-deux artistique proposent de la danse déambulatoire aux personnes aux études et au travail dans le secteur; les samedis, la station invite le public à jouer avec les jeux géants du Randolph; enfin, des événements spéciaux viendront ponctuer la saison, dont la fête du 60e de Laval, le Block Party de la rentrée par Aire commune et les spectacles de clôture des Zones musicales.

Un service de bar sera offert lors de certaines soirées, notamment les jeudis Co-Motion, les vendredis MOSAÏQUE à Momo et les événements spéciaux.

Un projet rassembleur au cœur de la communauté

Conçue avec des partenaires culturels lavallois — Co-Motion, la Centrale des artistes, Réseau ArtHist, Randolph et Aire commune —, la station culturelle Momo est le fruit d’une mobilisation exemplaire. Établissements scolaires, Espace Montmorency, Place Bell / Groupe CH, Enclav, la STL et d’autres partenaires locaux se sont ralliés à cette vision commune d’un centre-ville animé et inclusif. En plus de son apport culturel, le projet constitue un levier important pour l’économie locale, en stimulant l’achalandage tout au long de l’été.

La rue Claude-Gagné piétonne, mais toujours accessible

Pour offrir une expérience fluide à tous et à toutes, la Ville mettra en place plusieurs mesures pour faciliter la vie quotidienne dans le secteur, dont la création de nouveaux stationnements temporaires (débarcadères) aux abords de la rue Claude-Gagné. La circulation des vélos et des trottinettes sera maintenue, et des stations BIXI et trottinettes en libre-service seront d’ailleurs accessibles tout près. L’accès au site sera facilité par des stationnements incitatifs, en plus du métro Montmorency (à quelques pas).