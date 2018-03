Une œuvre musicale originale pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de Polytechnique

Voir la galerie de photos

Afin de rendre hommage aux 14 femmes ayant perdu la vie lors de la tuerie de Polytechnique et de dénoncer, de façon plus générale, les violences faites aux femmes, la Ville de Laval souhaite se doter d’une œuvre musicale pour le carillon de la place Claude-Léveillée, située au cœur du campus lavallois de l’Université de Montréal, dont Polytechnique est l’une des écoles affiliées. Cette œuvre originale pourra être entendue le 6 décembre, date à laquelle a eu lieu la tragédie, en 1989, et ce, pour les cinq prochaines années.

« La Ville de Laval est heureuse d’appuyer l’initiative de deux organismes du milieu, soit la Table de concertation de Laval en condition féminine et la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval, en leur offrant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Cette œuvre musicale s’inscrira dans le cadre de gestion en art public, dont la Ville s’est dotée en 2016, en véhiculant les valeurs identitaires et culturelles des Lavallois », précise le maire de Laval, Marc Demers.

« L’œuvre commémorative invitera les citoyens à se recueillir un instant, en communiquant un sentiment d’espoir et de solidarité », souligne Christiane Yoakim, présidente du conseil municipal, conseillère du district de Val-des-Arbres et responsable des arts.

Déposer une candidature

L’appel de candidatures s’adresse aux compositrices québécoises professionnelles. La date limite pour déposer son dossier est fixée au 27 avril 2018. Tous les détails du concours sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Laval, sous l’onglet Culture.

Le carillon de la place Claude-Léveillée

Située au cœur du nouveau centre-ville de Laval, la place Claude-Léveillée est un lieu urbain de diffusion culturelle où sont présentées gratuitement des expériences artistiques inédites. Plus de 20 000 personnes y circulent chaque jour.

Inauguré en 2011, le carillon de la place Claude-Léveillée est le premier du genre au Québec. Il offre une palette de possibilités allant de la pièce musicale préenregistrée à la prestation en direct jusqu'aux sonneries marquant le temps.

Le carillon est doté de 25 cloches, dont les battants à grande sensibilité, de pair avec les marteaux à frappe variable, permettent un jeu véritablement musical. L’instrument fera l’objet de travaux d’entretien et de réparation au printemps 2018 et sera accessible à la compositrice sélectionnée.