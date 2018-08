Une installation éphémère anime la Promenade Pont-Viau tout l’été

Cet été, Laval-des-Rapides s’anime avec une installation éphémère à la Promenade Pont-Viau destinée à toute la famille! Cette dernière a été conçue et réalisée par La Pépinière Espaces collectifs – à qui on doit également d’autres réalisations exceptionnelles telles que les Jardins Gamelin et le Village au Pied-du-Courant – en collaboration avec la communauté.

Les citoyens de tous âges auront la chance de profiter de la variété d’activités et d’installations de la Promenade Pont-Viau. Jusqu’au 9 septembre prochain, la Promenade Pont-Viau attend petits et grands du jeudi au dimanche.

Voici un résumé de l’horaire des activités et installations :

Du jeudi au dimanche – de l’ouverture à la fermeture : Hamacs, jeux de société en libre-service et musique

Les jeudis jeux de société – 15 h à 21 h : Jeux de sociétés pour petits et grands

Les vendredis des ados – 15 h à 21 h : Activités pour adolescents

Les samedis pique-nique – 10 h 30 à 17 h : Entraînements ludiques pour parents et enfants, barbecues en libre-service, pique-nique, etc.

Les dimanches à la Promenade – 13 h à 20 h : Activité artistique, bibliomobile, kiosque fermier ambulant, etc.

La pièce de théâtre Enfabulation et concerts musicaux

De plus, chaque dimanche, de 18 h à 19 h, la Promenade Pont-Viau présentera un nouveau concert musical à chaque semaine. Le 12 août prochain, elle s’animera des voix de Lavallois dans le cadre de la pièce de théâtre Enfabulation de Juliana Léveillé-Trudel. Des citoyens viendront faire le récit des histoires extraordinaires de leur arrivée et de leur vie en banlieue, sans notes, ni costumes, ni accessoires.