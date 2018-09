Vives la culture à Laval dans le cadre des Journées de la culture

La Ville de Laval invite les citoyens à participer en grand nombre aux Journées de la culture qui se tiendront du 28 au 30 septembre prochain. Pour la 22e édition, des artistes sont jumelés à des quartiers afin de participer à des œuvres collectives en compagnie des citoyens. Les Lavallois sont invités à découvrir le fruit de ce travail de collaboration.

La programmation 2018 offre une variété d’activités telles que des expositions de photos, des ateliers de sérigraphie et de littérature, du théâtre et des expositions pour tous les goûts.

La Maison des arts ouvrira ses portes gratuitement le dimanche aux visiteurs qui pourront assister à un laboratoire théâtral pour la jeunesse et découvrir la triennale d’arts visuels Banlieue! Là où se prépare le futur.

Une nouveauté cette année, la Ville de Laval participera à Particules - correspondances inattendues, projet ralliant les différentes régions du Québec! Ce dernier est une activité du volet numérique Bell des Journées de la culture initié dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec.

Artistes dans la ville

L’artiste muraliste Ilana Pichon, en collaboration avec les jeunes résidents du quartier Vimont, proposent une toute nouvelle murale au Parc Paradis. Sur le thème de l’eau, l’œuvre nous plonge dans un univers ludique, où cohabitent des formes et créatures colorées.

Miroir Urbain est un tableau numérique inspiré par les anciens procédés de jeux optiques, créé par les artistes Miki Gingras et Patrick Dionne, en collaboration avec les jeunes des quartiers de Chomedey, Laval-Ouest et Sainte-Dorothée.

Cette mosaïque de portraits locaux propose une incursion au cœur de ces 3 secteurs, situés sur la portion ouest de l’île. À la tombée de la nuit, dans les fenêtres du quartier, l’œuvre s’illuminera pour raconter des bribes du quotidien, à travers le regard des jeunes qui y habitent.

La Maison Photo de Montréal, en collaboration avec l’Association pour Ainés Résidant à Laval (APARL) et les Loisirs Bon-Pasteur présentent Mémoire nouvelle, qui juxtapose des photographies d’archives personnelles et des lieux lavallois sur le thème de la mémoire, de l’appartenance au territoire et de l’identité.

Par la photographie, la rencontre entre un groupe d’aînés et un groupe de nouveaux arrivants permet de créer des mémoires nouvelles à partager en mots et en images.

Toutes les activités sont gratuites et l’inscription préalable n’est pas requise (sauf dans un cas). Pour tous les détails de la programmation : www.evenements.laval.ca.